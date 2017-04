Jeep Grand Cherokee Trackhawk lust elke SUV rauw

De New York International Auto Show opent bijna haar deuren, dus er is weer heerlijk Amerikaans autonieuws te melden. In The Big Apple maakt namelijk de 717 pk sterke Jeep Grand Cherokee Trackhawk zijn debuut.

Een tijdje terug maakten we dit lijstje van SUV’s met een vermogen van minimaal 400 pk. Het meest krachtige model in het door ons verkozen tiental is de 610 pk sterke Bentley Bentayga. Een ware vierwielaangedreven bruut met z’n W12-krachtbron, maar geen auto waar de extreme Jeep Grand Cherokee Trackhawk van onder de indruk is.



Hellcat-sausje

Jeep heeft de speciale Grand Cherokee immers voorzien van de bekende 6,2 liter V8 uit de Dodge Challenger Hellcat. De motor levert een vermogen van 717 pk en een maximumkoppel van 875 Nm. Daarmee is zelfs de loodzware Jeep Grand Cherokee Trackhawk – de auto weegt liefst 2.433 kilo – zeer snel van z’n plaats. De spurt van nul naar honderd legt hij af in 3,6 seconden.



Rijmodi

De Jeep Grand Cherokee Trackhawk is vanzelfsprekend vierwielaangedreven en via verschillende vijf rijmodi -Auto, Sport, Track, Tow en Snow – is de aandrijfkracht te verdelen over voor- en achterwielen. Standaard gaat echter veertig procent naar de voorwielen en de rest naar achteren.



Looks

De uitdossing van de Trackhawk lijkt op het eerste gezicht erg op die van de eveneens sportieve SRT, maar wie beter kijkt ziet toch verschillen. Zo zijn er grotere remmen gemonteerd en telt het model niet twee maar vier uitlaateindes. Verder is het vooraanzicht iets aangepast en zijn er grotere luchtinlaten waarneembaar. Natuurlijk mogen de nodige supercharged-emblemen niet ontbreken. Of de Jeep Grand Cherokee Trackhawk naar Nederland komt is vooralsnog niet bekend.