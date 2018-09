Jaren 50-looks ontmoet moderne techniek: dit zijn de Ferrari Monza SP1 en SP2

Ferrari grijpt terug naar haar rijke autosportverleden met de Monza SP1 en SP2. Beide modellen zijn geïnspireerd op de meest iconische Ferrari’s uit de jaren ’50, maar bezitten onderhuids over de modernste techniek.



Ferrari pakt uit met twee gloednieuwe en gelimiteerde modellen: de Monza SP1 en SP2. En het zijn nu niet meteen auto’s die je van Ferrari verwacht. Ze zien er namelijk een beetje vreemd – maar wel lekker –uit. Het zit zo: de Monza SP1 en SP2 behoren tot een nieuwe serie die de Italianen ‘Icona’ noemen. Daarbinnen vallen modellen die geïnspireerd op de meest iconische Ferrari’s uit de jaren ’50. Zo vormen de Monza SP1 en SP2 een ode aan legendarische race-barchetta’s uit het verleden, denk aan de 1948 166 MM, de 750 Monza en de 850 Monza.



Voorruit

Opvallend aan het ontwerp is dat de voorruit ontbreekt. Dat ziet er bijzonder uit, maar is natuurlijk niet heel praktisch. Een pilotenbril kan de ogen nog wel beschermen, maar comfortabel zal het rijden niet zijn. Als oplossing heeft Ferrari een ‘virtual wind shield’ aangebracht: een aerodynamisch foefje waardoor de rijwind breekt en langs en over de bestuurder scheert. De Monza SP1 noemt Ferrari overigens ‘een compromisloze single-seat straatversie’, terwijl de Monza SP2 een two-seater is met beschermende roll-bar.

810 pk

Onderhuids is moderne techniek gebruikt. In beide modellen is een 810 pk sterke V12 gemonteerd, waarmee de sprint van 0-100 km/u in 2,9 tellen verloopt. Dankzij het gebruik van koolstofvezel wegen beide auto’s zo’n 1.500 kilo.