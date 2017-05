Toyota, Nissan en Honda hebben samen met nog een aantal Japanse bedrijven de handen ineen geslagen. Samen willen ze waterstof op de kaart zetten.

Drie jaar geleden presenteerde het Japanse Ministerie van Economie, Handel en Industrie haar “Strategic Roadmap for Hydrogen and Fuel Cells”. Dit strategische routeboek naar waterstof- en brandstofceltechnologie is recent zijn volgende hoofdstuk ingegaan. Elf vooraanstaande Japanse organisaties – waaronder automerken Toyota, Nissan en Honda – hebben afgesproken dat ze in 2020 circa 160 operationele waterstoftankstations willen realiseren en 40.000 waterstofauto’s op de weg willen hebben.

Landelijke dekking

Het doel van het project is de opzet van een grootschalig landelijk dekkend netwerk van waterstoftankstations in Japan. Het moet de uitrol van waterstoftechnologie in Japan versnellen en bovendien een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Een van de deelnemers, Toyota, heeft in de Mirai al een aantal jaar een waterstofauto in het modelgamma. De Mirai is sinds vorig jaar ook in Nederland leverbaar.

Waterstof in Nederland

Nederland telt momenteel slechts een handjevol waterstoftankstations. In 2020 moeten dat er 20 zijn, als het aan de EU ligt. Daarmee loopt ons land achter ten opzichte van bijvoorbeeld buurland Duitsland. Daar wil men in 2023 al een landelijk dekkend netwerk hebben. Voor Nederland zijn veertig tot vijftig stations nodig om dat te bereiken, rekende de TU Delft al eerder uit.

Voordelen

Een waterstofauto is een elektrische auto, waarbij de elektriciteit in de auto wordt opgewekt door waterstof. Een van de voordelen van de waterstofauto is dat je de auto niet hoeft op te laden, maar de waterstof in een paar minuten tankt aan de pomp. Ook is de gemiddelde actieradius van de waterstofauto met 500 kilometer nu al heel behoorlijk, terwijl er wordt verwacht dat het rijbereik snel kan toenemen. Waterstof wordt idealiter opgewekt met wind- of zonne-energie of aardgas.