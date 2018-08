James Bond-auto komt terug: Aston Martin produceert 28 DB5’s

De DB5 uit de James Bond-film Goldfinger is helemaal terug van weggeweest. Het beroemde model werd – inclusief gadgets – vorige maand al in Lego-blokjes gegoten, en nu kondigt Aston Martin 28 gloednieuwe versies van de auto aan.



De Britse autobouwers laten de historie maar wat graag herleven. Zo kwam Jaguar al met nieuwgebouwde versies van de klassieke Lightweight E-Type, XKSS en D-Type. En Aston Martin bracht de DB4 GT al eerder nogmaals uit. Nu wil Aston Martin de DB5 weer tot leven wekken. De auto uit de James Bond-film Goldfinger komt in een oplage van 28 stuks terug. Inclusief de beroemde gadgets wel te verstaan.



Kentekenplaten

Van de 28 exemplaren gaan er 25 echt in de verkoop. Reserveer – om er eentje in 2020 geleverd te krijgen – wel dan ongeveer 3 miljoen euro, want elke auto kost 2,75 miljoen Britse Ponden. De Britten spreken dan ook niet over replica’s, maar over ‘continuation cars’. De gadgets uit de originele film met Sean Connery moeten bovendien verwerkt worden in de auto, zoals de draaiende kentekenplaten. Of de schietstoel en de machinegeweren eveneens worden gemonteerd is echter de vraag.

Zes-in-lijn

Aan boord is zeker wel een 4,0-liter zes-in-lijn die goed is voor iets meer dan 280 pk. Om uit handen van schurken te blijven is de acceleratietijd nog altijd best in orde voor een auto die in 1963 geïntroduceerd werd: de 0-100 km/u verloopt in 7,1 tellen.