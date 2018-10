‘Jaguar ziet mogelijk toekomst in modelgamma met alleen EV’s’

Volgens het Britse Autocar bestaat er een kans dat Jaguar op middenlange termijn alleen nog maar volledig elektrische auto’s produceert. De elektrificatie die nu al is ingezet met de I-Pace, bereikt de komende vijf tot zeven jaar mogelijk ook de rest van het gamma.

Over zeven jaar, in 2025, is er mogelijk geen nieuwe Jaguar te koop die niet van een stekker is voorzien. Jaguar is van plan om al haar nieuwe modellen te elektrificeren, aldus het doorgaans betrouwbare Britse Autocar. Hoewel de kogel rondom de nieuwe strategie nog niet door de kerk is, is het plan zeer serieus.

Elektrische XJ

Met de Jaguar I-Pace heeft Jaguar al sinds dit jaar een eerste EV in het modelaanbod en de volgende moet de opvolger van de XJ worden. Volgens Autocar zal die zeer luxueuze auto – concurrent voor onder meer de Porsche Taycan – al in 2020 verschijnen.



Crossover

Rond 2023 zijn de XE en XF aan vervanging toe. Autocar denkt dat een elektrische crossover ze komt vervangen. In 2025 is het dan tijd voor de nieuwe Pace-familie met een elektrische E-Pace, F-Pace en de opvolger van de I-Pace. In 2027 zou er dan nog een gloednieuw model verschijnen: de J-Pace; een luxe elektrische crossover. De F-Type wordt naar verwachting ingeruild voor een nieuw model sportauto met louter elektromotoren aan boord. Hoofd design Ian Callum liet recent al weten dat het voor de komst van zo’n auto belangrijk dat de oplaadtijd van een EV minder dan een kwartier bedraagt.