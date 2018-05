Jaguar XK moet aanzet vormen tot sportwagen-reeks

Hoewel Jaguar het momenteel vooral van haar SUV’s moet hebben – de F-Pace alleen zorgt voor 40 procent van de verkopen – wil het ook haar gamma aan sportwagens uitbouwen. De F-Type wordt daarom vanaf 2021 vergezeld met een compleet nieuwe XK.

De SUV-familie groeit bij Jaguar razendsnel. Na de zeer succesvolle F-Pace zijn al de E-Pace en elektrische I-Pace verschenen en vanaf 2021 komt daar de J-Pace – een Porsche Cayenne-concurrent – bij. Toch vergeet Jaguar niet om haar sportwagentak uit te bouwen. De F-Type krijgt namelijk gezelschap van een compleet nieuwe XK, als de voortekenen niet liegen. In 2014 viel het doek nog voor de XK, nadat de verkoopcijfers tegenvielen. Vooral de F-Type zou veel kopers van de XK hebben afgesnoept, klonkt het toen.

Nieuwe F-Type

Jaguar heeft zich niet letterlijk uitgesproken over de komst van een nieuwe generatie XK, maar designchef Ian Callum zei vorig jaar al dat hij naast een tweezitter een 2+2 wilde. Met de tweezitter bedoelt hij de F-Type en met de 2+2 zeer waarschijnlijk een nieuwe XK. Recent liet de productstrateeg bij Jaguar LandRover, Hanno Kirner, weten dat er wordt gewerkt aan een voorstel voor een hele familie aan sportwagens. De nieuwe familie trapt in 2019 af met de volgende generatie van de F-Type waarna twee jaar later de nieuwe XK moet volgen.