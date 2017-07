Jaguar XJR575: topversie van de XJ krijgt er vermogen bij

Jaguar heeft haar XJ een paar updates gegeven. Het fijnste nieuws is echter dat de potente Jaguar XJR575 het gamma komt versterken.

Vorige maand mochten we de 600 pk sterke Jaguar XE SV Project 8 verwelkomen en nu komen de Britten met weer een erg prettige nieuwkomer; de Jaguar XJR575. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om de absolute topversie van de XJ met 575 pk aan vermogen en 700 Nm aan koppel. In 4,4 tellen schiet de XJR575 van nul naar honderd en ook de topsnelheid van 300 km/u is vlot bereikt. Exact 44 tellen doe je daarover. De auto is de opvolger van de versie met 550 pk en 680 Nm.



Badges

Jaguar Land Rovers Special Vehicle Operations heeft twee speciale carrosseriekleuren in gedachten voor de XJR575; Velocity Blue of Satin Corris Grey. De Jaguar XJR575 is onder meer voorzien van een nieuwe achterspoiler, opnieuw getekende bumperpartijen en de nodige 575-badges. De krachtpatser staat op glanzend zwarte Farallon 20-inchwielen met daarachter rode remklauwen. In het interieur vinden we sportstoelen terug met verstelbare wangen, bekelding met diamantpatroon en wederom een aantal 575-logo’s.



Drie varianten

De geupdate XJ is overigens ook leverbaar als 3,0-liter V6 diesel met 300 pk en als 3,0-liter V6 benzine met 340 pk. Daarbij is de diesel uitgevoerd met achterwielaandrijving – net als de XJR575 – terwijl de benzineversie vierwielaandrijving meekrijgt. Alle uitvoeringen kennen een 8-trapsautomaat. De vanafprijs voor de Jaguar XJ bedraagt 103.330 euro, de Jaguar XJR575 kost bijna het dubbele, want voor 204.150 euro staat de auto op de oprit. De Jaguar XJ is vanaf komend najaar leverbaar.