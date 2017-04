Jaguar XF Sportbrake wordt deze zomer onthuld

Dit voorjaar verwachtten we eigenlijk de onthulling van de Jaguar XF Sportbrake, maar de Britten houden de auto nog even onder de pet tot de zomer. Een foto met bovenaanzicht is inmiddels wel al openbaar.

Op het Centre Court van tenniswalhala Wimbledon verscheen gisteren een levensgrootte designschets van de Jaguar XF Sportbrake. Echt veel ervan aflezen konden we niet, maar Jaguar had z’n minuutje in de schijnwerpers weer te pakken. Er werd ook een foto van de stationwagon verspreid. Ook die is erg verhullend, want we zien de auto alleen van bovenaf.



Panoramadak

Het glazen panoramadak springt het meest in het oog, al zal wellicht het reguliere schuifdak van de vorige generatie ook zijn intrede doen. De motoren worden geleend van de Jaguar XF sedan, waarbij de 163 pk sterker 2,0-liter viercilinder diesel de instapper vormt en de 380 pk sterke 3,0-liter V6 de voorlopig topversie. Waarschijnlijk zal later nog een sportievere variant volgen in de vorm van de Jaguar XF-RS Sportbrake.