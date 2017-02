Concurrentie voor rappe Duitsers: ‘Jaguar XE als bloedsnelle SVR’

Het zijn nog geruchten, maar als het een beetje meezit wordt de Jaguar XE onder handen genomen door de Speciale Vehicles Operations-afdeling van het merk. Een 5,0-liter V8 rijker rolt hij dan uit de fabriek.

Wie in de luxe middenklasse een rappe auto wilt, komt al snel uit bij de bekende drie Duitse merken. Audi doet nog kalmpjes aan met z’n 354 pk sterke S4 Limousine (en Avant), maar bij BMW en Mercedes-Benz gaan alle registers open met respectievelijk de M3 (450 pk) en de Mercedes-AMG C63 S Coupé (510 pk).

Nesteldrang

De Jaguar XE SVR moet zich qua vermogen dan tussen de BMW en de Mercedes nestelen. Er wordt immers gesproken over 500 pk. Dat vermogen moet komen uit een 5,0-liter V8 die we kennen van de F-Type SVR. In de grote broer is de supercharged V8 echter goed voor 575 pk.

SVO

De krachtigste XE is momenteel de versie voorzien van de 380 pk sterke 3,0-liter V6 benzinemotor. Ook deze is voorzien van een supercharger. De Jaguar XE SVR zou het derde model van de speciale afdeling Special Vehicle Operations (SVO) van Jaguar Land Rover moeten worden. Ook de Range Rover Sport SVR met 550 pk is door SVO onder handen genomen.