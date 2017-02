Jaguar en Shell maken samen de rijen bij tankstations korter

Pinnen aan de pomp is al een uitkomst voor mensen die de rij in de tankshop liever mijden. Maar het kan nog sneller denken Jaguar en Shell. In de geupdate versies van de F-Pace, XE en XF kun betalen voor je tankbeurt via de app.

In de tankshop kan het voor de kassa van tijd tot tijd best druk zijn. Best irritant als je snel de weg weer op wilt. Het pinnen aan de pomp neemt veel ergenis al weg, maar toch moet een tankbeurt nóg comfortabeler kunnen verlopen. Shell introduceert daarom een app waarmee je in je nieuwe Jaguar F-Pace, XE en XF kunt betalen voor je brandstof via het centrale touchscreen. De app gebruikt PayPal en Apple Pay voor veilige betalingen.

Britten eerst

De app is vooralsnog alleen te gebruiken in de onlangs geupdate versie van de Jaguar F-Pace, XE en XF en voorlopig doen alleen Shell-tankstations in het Verenigd Koninkrijk mee. Op termijn moeten ook Jaguar-rijders in de rest van de wereld via de app voor hun tankbeurt kunnen betalen. Jaguar wil het betaalgemak bovendien ook aanbieden voor betaald parkeren en drive-through restaurants.