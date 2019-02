Jaguar open over ‘werkelijke’ actieradius i-Pace

Met de Jaguar i-Pace kun je 470 kilometer rijden op één stekkerlading, zegt de brochure. Maar in de prakijk wordt dat niet gehaald. Na de ophef in de landelijke media van de afgelopen tijd, komt Jaguar Nederland met een weerwoord.

Mede dankzij de verscherpte bijtellingsregels per 2019 werd er eind vorig jaar flink ingetekend op de elektrisch aangedreven Jaguar i-Pace. De goed uitziende Brit beloofde immers ook nog eens een flinke actieradius van 470 kilometer op één stekkerlading. Veel van de bijna 3.500 gelukkige Nederlandse i-Pace-eigenaren voelden zich na de eerste ritjes echter flink bedonderd – zo verscheen in de media – omdat de beloofde actieradius bij lange na niet werd gehaald.

Afwijking

Onder meer RTL Z sprak met een i-Pace-eigenaar die na slechts 250 kilometer aan de laadpaal moest. De dealer had hem eerlijk verteld dat de opgegeven 470 kilometer niet haalbaar was, maar 420 kilometer in de zomer en 320 kilometer in de winter, zou moeten lukken. Dan is 250 kilometer, zoals geclaimd, wel erg tegenvallend.

WLTP

Met de nieuwe WLTP-testmethode zou de werkelijke actieradius zo’n 20 procent minder zijn dan het rijbereik op papier – waar voorheen nog zo’n 50 procent van de opgegeven actieradius gangbaar was – waarmee de lichtste i-Pace ongeveer 375 kilometer zou moeten kunnen rijden op één stekkerlading.

Reactie

Inmiddels heeft ook Jaguar Nederland gereageerd op de ontstane ophef. In een helder schrijven stelt het dat de opgegeven, Europees bepaalde WLTP-actieradius tot 470 kilometer, alleen geldt voor de lichtste versie. Voor de meest luxe en zware versie geldt een rijbereik van 415 kilometer volgens de WLTP-cyclus, aldus zegsman Aldo van Troost. In de winter ligt daarbij het rijbereik lager, omdat meer energie nodig is voor het verwarmen van interieur en accu.

Tabel

Jaguar Nederland verwijst naar de tabel die de onafhankelijke website EV-database.nl heeft gepubliceerd met betrekking tot de actieradius van de i-Pace. Daarbij wordt vermeld dat een grotere bandenmaat, winterbanden en lage bandenspanning de actieradius kunnen verminderen, net als de rijstijl en of de auto en accu al of niet voor vertrek zijn opgewarmd. Opvallend vermeldt het tabelletje waar Jaguar naar verwijst ook een actieradius die groter is dan het ideale rijbereik van 470 kilometer. Wie ’s zomers alleen maar in de stad rijdt, moet liefst 555 kilometer ver komen (met de basis-versie van de i-Pace).



Stad – winter: 390 km

Snelweg – winter: 270 km

Gecombineerd – winter: 325 km

Stad – zomer: 555 km

Snelweg – zomer: 340 km

Gecombineerd – zomer: 430 km