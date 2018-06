Je volgende Jaguar of Land Rover koop je niet, maar rijd je op abonneebasis

Autofabrikanten worden mobiliteitsaanbieders. Ze stappen in deelautoprojecten en verzinnen nieuwe diensten. Zo ook Jaguar Land Rover. In het Verenigd Koninkrijk kun je je auto voortaan rijden via een abonnement.

Elke twaalf maanden in een andere gloednieuwe Jaguar of Land Rover rijden, zonder dat je steeds een nieuwe auto moet kopen. Dat is het idee achter de nieuwe mobiliteitsdienst ‘Carpe’ die de Britten introduceren. De auto’s kun je rijden op een abonnementsbasis, waarbij ook onderhoud, reparatie, verzekeringen en pechhulp bij inbegrepen zit. Zo all-inclusive, zorgeloos autorijden, heet natuurlijk gewoon leasen in een nieuw jasje. Shortlease zoals je wilt, want elke twaalf maanden kun je weer een nieuwe Jaguar of Land Rover uitkiezen. Je kunt dan wel zelf de uitrusting bepalen en ook ziet Jaguar Land Rover af van een kilometerbeperking.

Veelrijders

‘Carpe’ slaat voorlopig eerst z’n vleugels uit in het Verenigd Koninkrijk voordat wordt bepaald of de dienst ook elders in de wereld wordt uitgerold. Britse Carpe-abonnees betalen minimaal 910 pond (1.040 euro) per maand voor een auto, want dat kost een instapversie van de E-Pace. Voor een Range Rover Sport HSE ben je al 2.200 pond (ruim 2.500 euro) per maand kwijt. Een jaartje rondtuffen kost je dan al 30.000 euro. Carpe richt zich dan ook vooral op veelrijders.

Wisselen

Automerken als Porsche (Porsche Passport) en BMW (Acces by BMW) kwamen recent ook met abonnementsvormen, maar pakten het net iets anders aan. Bij beide merken kan je namelijk naar hartenlust wisselen van auto. Volvo kondigde recent aan dat het in de toekomst vooral haar auto’s aan de man probeert te brengen via een abonnementsvorm.