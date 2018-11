Jaguar Land Rover op de bres tegen wagenziekte

Zo’n 70 procent van de mensen heeft er wel eens last van: wagenziekte. Jaguar Land Rover is – met het oog op de komst van de autonome auto – hard op weg een remedie te vinden.



Als bestuurder van een auto zal wagenziekte je niet snel overkomen. Voor de bijrijder is het een ander verhaal. Juist omdat je zelf geen controle hebt over de auto gaat de communicatie tussen het evenwichtsorgaan, je zintuigen en spieren wel eens mis. Als die balans wordt verstoord kun je wagenziek worden.



Autonome auto

Op het moment dat de autonome auto gemeengoed is, zijn alle inzittenden bijrijders. Bovendien wil je in de zelfrijdende auto even een boek lezen, televisie kijken of werken. Juist als je de horizon kwijt bent doordat je niet naar buiten kijkt, is de kans op wagenziekte het grootst. Verschillende wetenschapsteams doen – met het oog op de autonome auto – momenteel onderzoek naar wagenziekte en het voorkomen ervan.



Welzijnsscore

Bij Jaguar Land Rover zijn ze naar eigen zeggen al behoorlijk ver met het tegengaan van wagenziekte. Op basis van onderzoek creëerden de Britten een algoritme dat wagenziekte tot 60% kan verminderen. Jaguar Land Rover spreekt over een ‘welzijnsscore’ die de mate van wagenziekte bepaalt. Door de voertuig- en interieurinstellingen aan te passen, moeten de symptomen van wagenziekte tot een minimum beperkt blijven. Jaguar Land Rover: “De techniek gebruikt biometrische sensoren om psychologische signalen te herkennen. In combinatie met verzamelde data over het rijgedrag, weet de auto dat een inzittende ziek wordt, voordat diegene dat zelf weet.”



Meebewegende stoelen

In totaal maakte Jaguar Land Rover meer dan 24.000 testkilometers om het effect van wagenziekte in kaart te brengen. Onder meer werd passagiers gevraagd om tijdens het rijden e-mails te lezen. Vooral bij plotselinge stuurcorrecties bleek wagenziekte te ontstaan. Door het interieur van een auto aan te passen – bijvoorbeeld door displays meer in lijn met het zichtveld naar buiten te plaatsen – is de kans op wagenziekte te verkleinen. Ook meervoudig elektrische stoelverstelling verkleint de kans op wagenziekte.



In bovenstaande video van Universiteit van Nederland legt

Prof. dr. Herman Kingma uit wat wagenziekte is en hoe je het kunt voorkomen.