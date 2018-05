Jaguar Land Rover groeit. Maar niet in Europa

Jaguar Land Rover komt met z’n cijfers over het fiscaal jaar 2017. De omzet steeg, er werden meer auto’s verkocht, maar op ons eigen continent ging het niet zo goed.

In totaal verkocht Jaguar Land Rover 614.309 auto’s in fiscaal jaar 2017 (dat eindigde op 31 maart 2018). Dat betekent een groei van 1,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in China deed het concern het goed, want daar werden op een haar na twintig procent meer auto’s verkocht. In Noord-Amerika werd ook een plus aangetekend, maar eentje van 4,7 procent. In het Verenigd Koninkrijk ging het echter slecht met de merken. Daar werden er 12,8 procent minder Jaguars en Land Rovers aan de man gebracht. En in Europa was er een daling 5,3 procent aan te tekenen. Volgens Jaguar Land Rover kwam dat vooral door de onzekerheid rond diesels, Brexit en autobelastingen.

F-Pace SVR

De populairste modellen wereldwijd waren de Land Rover Discovery, de Range Rover Velar en de Jaguar XFL met lange wielbasis (voor China). Ook de Jaguar F‑Pace bleef onverminderd succesvol. Die SUV staat binnenkort overigens ook als zeer sportieve SVR in de Nederlandse showrooms. De 550 pk sterke F-Pace SVR start bij 165.920 euro en dan snel je in 4,3 seconden van nul naar honderd.



Nieuwe fabrieken

De omzet steeg met zes procent naar 29,3 miljard euro, waarbij de winst op 1,7 miljard euro winst voor belastingen uitkwam. Het afgelopen fiscale jaar investeerde Jaguar Land Rover bijna 4,8 miljard euro in de ontwikkeling van nieuwe modellen en de verbetering van productie- en R&D-faciliteiten. Het aankomende jaar doet het bedrijf het met nog iets meer geld; dan wordt 5,12 miljard euro geïnvesteerd. Het investeringsgeld ging en gaat onder meer op aan een nieuwe fabrieken – zoals een nieuwe motorenfabriek in China en een productiefaciliteit in Slowakije – en aan een gecentraliseerd Brits design- en ontwikkelingscentrum.