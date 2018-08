Jaguar Land Rover gaat rode cijfers te lijf met productoffensief

Bij Jaguar Land Rover gaat het al een tijdje niet zo goed. De verkopen lopen terug, mede door de afnemende vraag naar diesels. Maar de Britten rechten de rug en beloven de komende zes jaar flink wat vernieuwing.



Als het even tegen zit, kun je bij de pakken neer gaan zitten. Jaguar Land Rover doet dat niet en gaat de teruggang in autoverkopen te lijf met een waar productoffensief. De komende jaren komen er om te beginnen vier nieuwe modellen bij. Daarnaast worden er 99 nieuwe modelvarianten geïntroduceerd én wordt elk model uiterlijk in 2024 vervangen.

Evoque

Volgend voorjaar start Jaguar Land Rover het offensief met de compleet nieuwe Range Rover Evoque die ook als plug-in hybride op de markt komt. Een jaar later komt de nieuwe Defender uit de Slowaakse fabriek rollen. 2020 wordt ook het jaar van de J-Pace; een uiterst luxe SUV boven de F-Pace. Weer een jaar later is het de beurt aan een nieuwe generatie Range Rover. Van dat model wordt ook een volledig elektrische variant verwacht in 2022.

Platform

Jaguar Land Rover wil al haar toekomstige modellen op het MLA-platform bouwen, meldt het doorgaands goed ingelichte Autocar. Dat is lichter dan de huidige aluminium architectuur en bovendien is het makkelijker om elektrificatie toe te passen. Dat zou overigens betekenen dat een klein model als de E-Pace flink moet groeien, om de in lengte liggende motoropstelling te kunnen herbergen.

Diesels

Jaguar Land Rover gaat bovendien aan de slag met haar diesels. De nieuwste generatie van de Ingenium diesel krachtbron moeten veel schoner worden.