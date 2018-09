Jaguar Land Rover fleurt klassiekers op met modern infotainment

Als je in een klassieke Jaguar of Land Rover rijdt, betekent dat niet dat je wars bent van moderne technieken, meent Jaguar Land Rover. Speciaal voor haar ‘oudjes’ introduceert het concern daarom moderne infotainmentsystemen in een nostalgisch jasje.

Jaguar liet recent weten dat de Jaguar E-Type Zero ook echt in productie gaat. Dezelfde lijnen als de klassieker, maar dan compleet nieuw geproduceerd. En bovendien voorzien van een elektrische aandrijflijn. Zo laat Jaguar oud en nieuw haarfijn in elkaar overlopen. Dat een klassieker best over moderne techniek mag beschikken is ook het idee achter een ander project van de Britten. Beide automerken brengen een aantal moderne infotainmentsystemen op de markt die op maat zijn gemaakt voor oude modellen.

Smartphone-integratie

Zover mogelijk oogt de behuizing van de systemen klassiek, maar ook moderne knoppen of een touchscreen ontbreken niet. De technologie die Jaguar Land Rover aanbiedt is namelijk modern. Zo kun je voor je klassieker DAB/DAB+, Bluetooth, smartphone-integratie en navigatie bestellen. Gevat dus in een single-DIN unit.

Oude speakers

Hoewel de muziekkwaliteit vast kraakhelder is, blijf je natuurlijk wel afhankelijk van het oude speakersysteem in je klassieker. Goedkoop is het moderne infotainment evenmin. Vanaf zo’n 1.300 euro zijn de Classic Infotainment Systems te koop.