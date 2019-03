Jaguar I-Pace nipt Auto van het Jaar 2019

De Jaguar I-Pace is vandaag gekroond tot Auto van het Jaar 2019. Hoewel de elektrische Brit net zoveel punten scoorde als de Alpine A110, gaf het aantal nummer één-noteringen de doorslag.

Meestal steekt de Auto van het Jaar met kop en schouders boven de mede-finalisten uit. In deze editie was dat duidelijk niet het geval want zowel de Jaguar I-Pace als de Alpine A110 scoorden evenveel punten. Dat de Jaguar I-Pace toch met de titel aan de haal gaat is het gevolg van het feit dat 18 van de 60 internationale juryleden die auto op plek één hadden gezet in hun voorkeurslijstje. De Alpine A110 stond 16 keer bovenaan.

Topnoteringen

Het is de eerste keer dat een Jaguar de Auto van het Jaar-verkiezing wint. De Alpine A110 werd dus tweede en de Kia Ceed derde. De Ford Focus en Citroën C5 Aircross maken de top-5 vol. Op plek zes eindigde de Peugeot 508 en op stek zeven de Mercedes-Benz A-Klasse. Eén keer eerder won een elektrisch aangedreven model de Auto van het Jaar-verkiezing. In 2011 beklom de Nissan Leaf het hoogste plekje van het podium.