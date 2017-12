De Jaguar I-Pace zal – mits hij de kwaliteit haalt die we van de Britten tegenwoordig gewend zijn – een van de markantste auto’s van 2018 worden. Over drie maanden is z’n officiële onthulling.

Al weer een dik jaar geleden onthulde Jaguar haar I-Pace Concept. Het studiemodel van de eerste volledig elektrische auto ooit van de Britten bleek al dicht tegen de productieversie aan te zitten. Liefst 90 procent van de vormgeving van de conceptversie zien we namelijk terug in het eindresultaat dat op de aankomende autosalon van Genève onder het doek van vandaan komt. Er wordt veel verwacht van de I-Pace die vanaf maart de wijde wereld in wordt gestuurd. De auto smoelt namelijk goed, moet een actieradius hebben van minimaal 500 kilometer en is relatief snel te laden. In anderhalf uur is de batterij voor 80 procent vol. Een volledige laadsessie kost een dikke twee uur bij een laadvermogen van 50 kW gelijkstroom.



Miljoenen testkilometers

Om er zeker van te zijn dat de I-Pace straks in maart een flitsende start maakt, heeft Jaguar de auto tot in den treure getest. Er werden meer dan tweehonderd prototypes de weg opgestuurd die samen 2,8 miljoen testkilometers maakten. Daarnaast werden de auto nog eens onderworpen aan 11.000 testuren van andere aard. Jaguar laat eveneens weten dat de afgelopen vier jaar zeker 500 ingenieurs zich met de auto bemoeiden.



Sportief

Hoewel de specificaties en prijzen van de elektrische pas in maart 2018 officieel bekend worden, lijkt het erop dat de vierwielaangedreven I-Pace wordt voorzien van elektromotoren op zowel de voor- als de achteras. Het vermogen zou oplopen tot 400 pk, waarbij het maximumkoppel 700 Nm bedraagt. In ongeveer vier tellen moet de I-Pace van 0 naar 100 km/u kunnen sprinten. De I-Pace zet die sportiviteit kracht bij met een laag zwaartepunt en doordachte aerodynamica. Bovendien zal de I-Pace in belangrijke mate gebaseerd zijn op het onderstel van de F-Pace. Ook diens stuursystemen zullen worden overgenomen. Hoewel stalen veren standaard zijn, staan luchtvering en adaptieve demping op de optielijst.