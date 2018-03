Jaguar I-Pace eindelijk officieel

De Jaguar I-Pace is een van de meest besproken auto’s van de laatste tijd. We maakten al kennis met de conceptversie, maar nu is het productiemodel een feit.

Veel was al bekend van de Jaguar I-Pace omdat het studiemodel al dicht tegen de productieversie aan zou schurken, maar nu de officiële beelden geopenbaard zijn kunnen we ook de definitieve specificaties melden. De 400 pk sterke volledig elektrische I-Pace beschikt over twee elektromotoren. Samen geven ze op een haar na 700 Nm aan maximumkoppel. De vierwielaangedreven I-Pace is met zijn hoge instant vermogen vlot van zijn plek. De acceleratie van 0 tot 100 km/u kost namelijk slechts 4,8 seconden.



Snelladen

De Jaguar I-Pace wil vooral erg bruikbaar zijn. Met een actieradius van 480 kilometer (WLTP) wordt een eerste stap gezet. Volgens de iets soepelere NEDC-cyclus behoort zelfs 543 kilometer tot de mogelijkheden. De tweede stap is dat de auto snel is op te laden. Wie over een 100 kW snellader beschikt, kan in een kwartiertje tijd al een actieradius van 100 kilometer verkrijgen. En in 40 minuten moet 80 procent van het rijbereik een feit zijn; dat is dus circa 385 kilometer. Met de Jaguar I-Pace moeten dus ook lange vakantieritten binnen het bereik komen, mits je onderweg maar genoeg snellaadstations tegen komt. Via het reguliere stopcontact duur een oplaadsessie namelijk 10 uur.



Zakelijke rijder

De Jaguar I-Pace lijkt in Nederland zich ook zeker te gaan richten op de zakelijke rijders. De auto is met een catalogusprijs vanaf 80.330 euro niet extreem goedkoop, maar de 4% bijtelling maakt veel goed. Voor die 80 mille rijd je een S, maar er zijn per direct ook de S, SE en HSE te bestellen. Bovendien is er rond het debuut een speciale First Edition beschikbaar.



Rijcomfort

Voor optimale rij-eigenschappen is de batterij centraal en zo laag mogelijk in de carrosserie geplaatst. De gewichtsverdeling belooft precies 50:50 te zijn. Luchtvering en een instelbaar Adaptive Dynamics-systeem zijn optioneel te bestellen.



Binnenruimte

Doordat de Jaguar I-Pace geen transmissietunnel heeft, is er extra ruimte in het interieur te vinden. De beenruimte is aanzienlijk en de centrale bergruimte heeft een volume van dik 10 liter. De bagageklep geeft toegang tot 656 liter aan ruimte en die is uit te breiden tot 1.453 liter als de achterbank volledig is neergeklapt.



Zelflerend

Het infotainmentsysteem in de I-Pace is te bedienen via touchscreens en via gebaren. Daarbij is het navigatiesysteem zelflerend. Op basis van diverse gegevens – denk aan topografische gegevens, informatie van vorige ritten en de rijstijl van de bestuurder – wordt de routebegeleiding gepersonaliseerd.