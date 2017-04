De Jaguar F-TYPE is voortaan ook leverbaar met 300 pk. Dat forse vermogen wordt verkregen vanuit een tweeliter viercilinder turbobenzinemotor.

Autofabrikanten voorzien steeds vaker hun sportieve modellen van een krachtige viercilinder. Jaguar doet aan die trend mee en lanceert haar Jaguar F-TYPE – zowel Coupé als Convertible – met een tweeliter viercilinder turbobenzinemotor die goed is voor 300 pk.



Krachtigste ooit

Volgens de Britten is de viercilinder Ingenium turbobenzinemotor de krachtigste viercilindermotor die ooit in een productie-Jaguar is toegepast. De viercilinder F-TYPE is bijvoorbeeld nauwelijk langzamer dan de F-TYPE met een 3,0-liter V6 aan boord. De 0-100 km/u sprint verloopt in 5,7 tellen. Schakelen verloopt via de achttraps Quickshift-automaat.



Lichter en wendbaarder

De Jaguar F-TYPE is onlangs nog vernieuwd en ondermeer ruim 50 kilo lichter geworden. Bij de aanpassingen aan het model is het onderstel niet vergeten, waardoor stuurrespons, wendbaarheid en rijcomfort verbeterd zijn.

De nieuwe viercilinder F-TYPE is herkenbaar aan zijn enkele uitlaatdemper en start bij € 71.620,- voor de Coupé. De Convertible mag mee vanaf € 78.720,-.