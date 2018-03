Half dozijn nieuwe jasjes: Jaguar F-TYPE SVR met Graphic Pack

Met zes op de autosport geïnspireerde kleurencombinaties zet Jaguar haar F-TYPE SVR in het zonnetje. Dit ‘Graphic Pack’ bestaat verder uit speciale 20-inch wielen en andere sportieve details.

Een van de troetelkindjes van de Special Vehicle Operations-divisie van Jaguar is de 575 pk sterke F-TYPE SVR. Als het even kan zetten ze de sportieveling – met een top van 322 km/u en een 0-100 km/u-sprint in 3,7 tellen – in het zonnetje. Dit maal doet SVO dat met het ‘Graphic Pack’; een verzameling van op de autosport geïnspireerde accenten. Zo is de auto voorzien van een voorbumper met splitter, een vlakke ondervloer, een actieve koolstofvezel achtervleugel en een venturi aan de achterzijde. Verder zijn onder meer de omlijsting van de grille en de spiegelkappen in een contrasterende kleur uitgevoerd. Ook kent het ‘Graphic Pack’ de nodige ‘575’-aanduidingen, een verwijzing naar het vermogen dat de imposante Supercharged V8-motor levert. Speciale 20-inch lichtgewicht wielen maken de sportieve uitdossing compleet.



6 kleurencombinaties

Het Graphic Pack op de vierwielaangedreven Jaguar F-TYPE SVR is te bestellen in liefst 6 kleurstellingen, te weten; Yulong White met accenten in de kleur Firenze Red, Santorini Black en Gold, Corris Grey en Ultra Blue, Caldera Red en Black, Ultra Blue en Corris Grey en Indus Silver en Black. De Jaguar F-TYPE SVR met Graphic Pack staat op de Autosalon van Genève 2018 die deze week van start gaat. De prijslijst van de Jaguar F-TYPE SVR start bij 205.910 euro.