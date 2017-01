Jaguar F-Type stapt met een nieuwe jas 2017 binnen

De Jaguar F-Type krijgt dit eerste kwartaal een upgrade. De ‘nieuwe jas’ die de Britse sportauto aantrekt, bestaat uit een nieuwe voorbumper en aangepaste lichtunits voor en achter.

Een facelift mag het niet heten, daarvoor is de vernieuwde Jaguar F-Type te weinig onder handen genomen. Jaguar houdt het zelf bij een ‘upgrade’. Die bestaat uit een gloednieuwe voorbumper en de toepassing van full-LED-technologie in de koplampen. De J-Blade dagrijverlichting is gebleven, maar doet nu ook dienst als richtingaanwijzer. De LED-koplampen kennen vier modi: City, Country, Motorway en Bad Weather, zodat het zicht altijd optimaal is. Voor de achterlichten is LED-techniek gebruikt en er zijn donkere lenzen gemonteerd.



In het interieur vertaalt de upgrade zich naar nieuwe sportstoelen. Ze zijn dunner dan voorheen en doordat het frame gemaakt is van lichtgewicht magnesium wordt er acht kilo bespaard. De stoelen beloven meer steun en bovendien kan de rugleuning 5 centimeter meer naar achteren. De zitpositie is zo lager waardoor de beenruimte toeneemt.



F-Type 400 Sport

De upgrade van de F-Type ziet Jaguar als een feestje dus wordt er ook een exclusieve versie uitgebracht. De 400 Sport heet deze. Het speciale model is voorzien van een 400 pk sterke 3,0-liter supercharged V6-motor, gekoppeld aan een achttraps Quickshift-automaat en een mechanisch gelimiteerd sperdifferentieel. De 400 Sport is zowel leverbaar met achterwiel- als vierwielaandrijving. De extra’s op de 400 Sport bestaan uit een opgewaardeerd onderstel, het Super Performance-remsysteem en Configurable Dynamics, waarmee de instellingen van het gaspedaal, transmissie, besturing en dempers te configureren zijn.



De looks van de 400 Sport worden gekenmerkt door 20-inchwielen in Dark Satin Grey en de nodige badges in ex- en interieur. Drie lakkleuren zijn voorradig; Indus Silver, Santorini Black en Yulong White. Verder is het interieur afgewerkt met contrasterend gele stiksels.

F-Type R-Dynamic

Ook nieuw is de R-Dynamic-uitvoering, verkrijgbaar voor versies met 340 pk en 380 pk. R-Dynamic staat voor uiterlijke aanpassingen zoals lichtmetalen wielen in afwijkend design en Gloss Black-elementen in onder meer de voorbumper, de diffuser achter en de zijskirts.



GoPro

Als extra foefje laat Jaguar de voertuigdata – snelheid, geselecteerde versnelling, rem- en G-krachten en de stand van het gaspedaal – combineren met de beelden van een GoPro-camera. Via een app kijk je dus je snelle lap op het circuit terug met daarbij de belangrijkste gegevens in beeld.

De vernieuwde Jaguar F-TYPE is binnenkort leverbaar vanaf € 99.210,-