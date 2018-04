Jaguar komt met 300 SPORT-uitvoeringen voor XE en XF

De Jaguar XE, XF en XF Sportbrake zijn nu ook leverbaar als 300 SPORT. Daarin wordt 300 pk aan vermogen gekoppeld aan een extra sportieve basisuitrusting.

Bij een sportieve Jaguar hoort ook een sportief maatpak, is de redenering van de Britten. Daarom zijn de 300 pk versies van de Jaguar XE, XF en XF Sportbrake vanaf nu leverbaar in 300 SPORT-uitvoering. De modellen zijn herkenbaar aan de Dark Satin Grey-accenten in het interieur. Onder andere de spiegelkappen, omlijsting van de grille en achterspoiler zijn er in uitgevoerd. Voor de 19- of 20-inchwielen is de kleur Satin Technical Grey gekozen. Drie carrosseriekleuren zijn er in voorraad; Yulong White, Indus Silver en Santorini Black. De XE 300 SPORT is er als enige ook in Caldera Red.



Gele stiksels

In het interieur zorgt geel stiksel voor het contrast. Het is aangebracht op het stuurwiel, in de stoelen en in de armsteun en portierpanelen. Verder komt het 300 SPORT-logo een aantal keer terug. De schakelaars zijn in het chroom uitgevoerd en voor de pedalen is glanzend metaal gekozen.



300 pk

De XE 300 SPORT is voorzien van de 300 pk sterke 2,0-liter Ingenium benzinemotor. Het maximumkoppel bedraagt 400 Nm. De XE sprint in 5,7 tellen van nul naar honderd. De XF en de XF Sportbrake hebben de krachtige benzinemotor ook aan boord, al kun je bij die twee ook kiezen voor de 3,0-liter TDV6 dieselmotor die eveneens goed is voor 300 pk.