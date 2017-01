2017 is al weer anderhalve week onder weg, dus regent het jaarcijfers. En rode cijfers worden er niet geschreven als we de binnengekomen resultaten van de afgelopen dagen mogen geloven.

Nog niet alle automerken zijn over de brug gekomen met hun jaarcijfers, maar de afgelopen dagen gaven onder meer het geplaagde Volkswagen, Rolls-Royce, Lamborghini, Jaguar Land Rover en Tesla Motors hun verkoopcijfers over 2016 vrij. En ze hadden allemaal iets positiefs te melden.

Volkswagen +2,8%

Dieselschandaal of niet, Volkswagen verkocht toch bijna drie procent meer auto’s in de wereld het afgelopen jaar. Ruim 5,8 miljoen auto’s werden er aan de man gebracht, waarbij het vooral in China voor de wind ging (+14%). In West-Europa daalde de verkoop met twee procent, en die neergang is vooral te danken aan desastreuze verkoopcijfers in het moederland. In Duitsland presteerde Volkswagen 7,2% slechter dan een jaar eerder.



Rolls-Royce +6%

Met 4.011 verkochte auto’s wereldwijd in het afgelopen jaar, is Rolls-Royce natuurlijk bepaald geen volumemerk. Het betekende wel een stijging van zes procent en bovendien was het één van de beste jaren uit de geschiedenis. Bijna overal in de wereld scoorde het Britse luxemerk goed. Engeland (+26%), Duitsland (+30%) en Japan (+51%) waren de belangrijkste groeimarkten. Alleen in het Midden-Oosten wilde het niet erg vlotten, waardoor gemiddelde groei relatief laag bleef.



Lamborghini +7%

Voor Lamborghini was 2016 een recordjaar, want nimmer verkocht het zoveel auto’s: 3.457 in totaal. Dat betekende een plus van zeven procent. De Verenigde Staten is de belangrijkste afzetmarkt voor de Italianen want daar werden liefst 1.041 auto’s verkocht. Topmodel is de Lamborghini Hurácan die als Coupé en Spyder in totaal 2.353 keer werd afgeleverd.

Jaguar Land Rover +20%

Jaguar Land Rover kon over 2016 een plus van ruim 20 procent aantekenen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral Jaguar deed het goed: het verkocht wereldwijd 77 procent meer auto’s (148.730 in totaal). Land Rover bleef veruit de grootste van de twee met 434.583 verkochte voertuigen. Dat is een stijging van acht procent. In Nederland groeide Jaguar Land Rover met 10% in een dalende markt. Vooral de Jaguar XE en nieuwe F-PACE presteerden sterk in ons land.



Tesla Motors +51%

Tesla Motors liet vorige week los hoeveel auto’s het in 2016 heeft afgeleverd. Dat waren er 76.230 wereldwijd. Een jaar eerder kwam het tot 50.580 exemplaren, ofwel een groei van bijna 51%. De productie over 2016 was zelfs nog groter. Er rolden bijna 84.000 auto’s van de band, waarvan 25.000 in het vierde kwartaal.