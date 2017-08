Carros nieuwsflash: Italdesign Zerouno al uitverkocht voor publieksdebuut

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 8 augustus: Italdesign Zerouno ook als roadster, Audi zegt de driedeurs A3 vaarwel en Range Rover en Range Rover Sport als plug-in hybride.

Italdesign Zerouno is al vergeven

De Italdesign Zerouno is later deze maand een van de smaakmakers tijdens het chique concours d’elegance in het Californische Pebble Beach. Zoals we van het beroemde designhuis – dat inmiddels onderdak heeft gevonden bij de Volkswagen Group – gewend zijn, is het ontwerp om de vingers bij af te likken. Gezien de familiebanden is onderhuids de 5,2-liter V10 van de Audi R8 terug te vinden. De lichtgewicht Italdesign Zerouno is overigens al uitverkocht, maar dat is niet zo gek met een totale oplage van vijf stuks. Italdesign denkt gelukkig aan de komst van een roadster.



Audi zegt de driedeurs A3 vaarwel

Over twee jaar verschijnt de nieuwe generatie van de Audi A3 en het lijkt erop alsof het merk de bekende driedeursvariant achterwege laat. In plaats daarvan komt er mogelijk een vijfdeurs liftback. De vijfdeurs hatchback en de sedan blijven daarnaast gewoon bestaan. De reden dat Audi de driedeurs A3 eventueel schrapt ligt ten grondslag aan de matige populariteit van die versie.



Range Rover en Range Rover Sport aan de stekker

In het voorjaar van 2018 brengt Land Rover de Range Rover en Range Rover Sport ook uit als plug-in hybrides. Een 2,0-liter Ingenium krachtbron zal samenwerken met een elektromotor en het vermogen naar circa 300 pk stuwen. De elektrische actieradius bedraagt 50 kilometer. De nieuwe aandrijflijn zal op termijn ook terug te vinden zijn in de Jaguar F-Pace, naast XF en XJ. Met de aanpassingen zullen de betreffende modellen in Nederland aanzienlijk goedkoper worden, omdat de bpm ten gevolg van een lagere CO2-uitstoot fors lager ligt.