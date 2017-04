Infiniti QX80 Monograph concept moet de Range Rover bang maken

Speciaal voor Amerikaanse en Chinese consumenten die normaal zouden denken aan een Range Rover komt Infiniti met de QX80 Monograph. Vierkant, luxe en vooral groot.

De Infiniti QX80 Monograph is officieel nog een concept car, dus of deze gigantische SUV ook zo van de band rolt, is nog maar de vraag. Duidelijk is wel dat het luxemerk van Nissan wil imponeren. En dat lijkt best een goede zet gezien de markten waarop de QX80 moet scoren: de Amerikaanse en Chinese.



Gigantisch

De auto is twee meter breed, twee meter hoog en ook nog eens ruim vijf meter lang. Hij is zo gigantisch dat alleen sloffen van 24-inch – zwart op goud – hem staan. De gigantische grille is zo groot dat hij stadsautootjes zonder kauwen schijnt te verslinden.



Motor

Infiniti heeft nog niets losgelaten over de krachtbron waaraan het denkt voor de QX80. Aangezien de QX80 boven de QX70 komt te staan, zal het minimaal diens 5,0-liter V8 moeten overtreffen, zo lijkt ons.