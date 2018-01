Volgende week zal Infiniti haar Q Inspiration onder het doek vandaan toveren op de NAIAS in Detroit. Als warmmakertje toont het alvast z’n achterste.

De Infiniti Q Inspiration Concept is de eerste uiting van de nieuwe designtaal van het merk. Infiniti zegt toe te willen naar sedanlijnen die krachtiger ogen en die tegelijkertijd meer vloeiend zijn. De cabine is daarbij ‘ongewoon lang’ om met de woorden van Infiniti te spreken. De basis voor de nieuwe vormentaal liggen in ‘slimmere, meer compacte aandrijflijnen’. Wat Infiniti daar precies mee bedoelt, horen we waarschijnlijk volgende week, maar in de praktijk zal het om een vorm van elektrificatie gaan. Feit is dat de extra designvrijheid die het daarmee krijgt, resulteert in een kortere motorkap en meer interieurruimte.

VC-Turbo

Op de North American International Auto Show in Detroit zal Infiniti waarschijnlijk nogmaals haar QX50 voorzien van revolutionaire VC-Turbo meenemen. VC staat daarbij voor variabele compressie. De QX50 kan de compressie namelijk aanpassen naar het gewenste rijgedrag. Bij een sportief ritje bedraagt de compressieratio 8:1, terwijl er ook een efficiency modus aanwezig is. Dan komt de compressieratio uit op 14:1.