Infiniti vestigt weer de aandacht op zich. Ditmaal met een jaren ’50-racer

Infiniti – het luxelabel van Nissan – is in Nederland slechts een margemerk. Internationaal krijgt het regelmatig de blikken op zich gericht met bijzondere conceptmodelen.

Op de Autosalon van Genève dit voorjaar toonde Infiniti haar Q60 Project Black S. Daarmee onderzocht het de mogelijkheden om F1-techniek naar de straat te brengen. Infiniti is immers sinds 2016 technisch partner van Renault Sport Formula One. De Black S kreeg bovendien een 500 pk sterke 3,0- liter twin-turbo V6 mee.



Kloeke SUV

En dit jaar kwam ook al de Infiniti QX80 Monograph concept voorbij. De SUV laat zien hoe de Japanners de Amerikaanse en Chinese consument voor zich denkt te kunnen winnen. Tot de bijzonder details van de pompeuze QX80 horen onder meer 24-inch wielen in het zwart en goud uitgevoerd. En een gigantische grille natuurlijk.



Schuurvondst

De volgende designschets van Infiniti is een eenzitter die duidelijk knipoogt naar de circuitracers uit de jaren vijftig. In Pebble Beach komt deze Retro Prototype officieel onder het doek vandaan, maar een slange, lanke sigaarvorm lijkt wel zeker. Volgens de designchef van Infiniti, Alfonso Albaisa, is de Retro Prototype het gevolg van een aardig staaltje dagdromen. “Het begon met een simpele gedachte. Wat als we nu een auto zouden vinden, ergens in het Zuiden van Japan, verborgen in een schuurtje, aan het oog onttrokken voor 70 jaar?” Over een week zien we het resultaat van deze ‘schuurvondst’.