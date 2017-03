Naast de Range Rover Evoque, de Range Rover Sport en de Range Rover introduceert Land Rover de Velar. Het vierde Range Rover-model start bij € 73.800,- en komt boven de Evoque te staan.



Het gat tussen de instap-Range Rover – de Evoque – en de Range Rover Sport was te groot vond Land Rover en daarom moest er een compleet nieuwe variant komen. Naar eigen zeggen probeerde het niet te veel naar de andere varianten te kijken en begon het op een blanco stukje papier met het schetsen van het missende familielid. De Velar werd namelijk niet alleen gezien als aanvulling van het gamma, maar ook als blauwdruk voor de volgende generatie van de bestaande Range Rover-modellen. Voor het ontwerp werd Jaguar Land Rover’s Lightweight Aluminium Architecture als basis genomen.



Motorenaanbod

Bij de marktintroductie deze zomer zijn er vijf motoren om uit te kiezen, waarna een zesde krachtbron later volgt. De Velar trapt af met een 180 pk sterke Ingenium diesel en ook eentje met 240 pk. Topmotor binnen het dieselaanbod is een 3.0 V6 met een koppel van 700 Nm. Tot het rijtje benzinemotoren behoort een viercilinder met 250 pk en een V6 met 380 pk. De krachtige V6 snelt in 5,7 seconden van nul naar honderd. Nakomertje is een 300 pk sterke benzinemotor.



Knoploos

Opvallende designkenmerken in het exterieur zijn onder meer de full-LED koplampen, diverse Burnished Copper details, de verzonken portiergrepen en naar keuze gigantische lichtmetalen wielen (tot 22-inch). In het interieur vallen twee 10-inch touchscreens op die de meeste gangbare fysieke knoppen vervangen.



Talenwonder

Als het een echte Brit betaamt, spreekt de Velar vloeiend Engels: Autonomous Emergency Braking, Adaptive Cruise Control met Queue Assist en een Adaptive Speed Limiter zijn leverbaar, net als offroad-hulpjes luisterend naar namen als Terrain Response 2, All Terrain Progress Control, Low Traction Launch, Hill Descent Control en Gradient Release Control. In ruig terrein komen verder de geavanceerde vierwielaandrijving, onafhankelijke luchtvering en de fikse bodemvrijheid van 251 mm van pas. Ook aardig voor wie de Velar als werkpaard gebruikt is het tot 2.500 kilogram geremd aanhangwagengewicht en een bagageruimte van 673 liter.



Introductieversie

Om de introductie van de nieuwe Velar te vieren, komt Land Rover met de First Edition in combinatie met de 3.0 liter V6 benzine- of dieselmotor. Tot de standaarduitrusting wordt dan onder meer volledig met leer bekleed interieur, een 1.600 Watt Meridian geluidsysteem, Matrix-Laser LED koplampen en de eerder gememoreerde 22-inch split-spoke wielen.