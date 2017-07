Iconische Aston Martin Valkyrie vol in beeld

Bloedmooi of stiekem spuuglelijk. De meningen over de Aston Martin Valkyrie zijn nu al verdeeld. Maar kijk toch eens even, dit is toch niet minder dan een iconische auto geworden?

De Aston Martin Valkyrie wordt pas in 2019 geleverd aan de eerste klanten, maar nu staat het ontwerp van de auto al voor meer dan 95 procent vast. De auto die je hier op de beelden ziet, lijkt dus als twee druppels water op het uiteindelijke productiemodel. Aston Martin kijkt de komende tijd alleen op details nog of er verbeteringen zijn door te voeren. Dat zijn vooral aanpassingen op het gebied van aerodynamica. De downforce schijnt overigens nu al meer dan 1.800 kilo te bedragen op topsnelheid.



Rap

Door een extreem staaltje gewichtsbesparing weegt de Valkyrie momenteel iets meer dan 1.000 kilo, terwijl het vermogen de 1.100 pk overstijgt. Aston Martin heeft immers al uitgesproken dat hun hypercar een rondje op Silverstone net zo snel moet doet als een Formule 1-auto. En dat is rap.



Straatlegaal

In het interieur is het credo: ‘less is more’. Als gelukkige eigenaar moet je het doen met drie compacte schermen en een rechthoekig op de F1 geïnspireerd stuurwiel met centraal display. Meer dan genoeg, want je zal gek zijn als je met de Valkyrie ergens anders gaat rijden dan op het circuit. Overigens bouwt Aston Martin in totaal 175 versies. 150 voor de openbare weg en 25 voor het circuit. De auto gaat waarschijnlijk tegen de 3 miljoen euro kosten. En dat zal op termijn vast een koopje blijken.