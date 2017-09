Kort nieuws van de IAA: Honda Urban EV zorgt voor big smile

De internationale autotentoonstelling van Frankfurt (IAA) is eindelijk begonnen. Door middel van korte nieuwsflitsen houden we u deze dagen op de hoogte.

Honda Urban EV

Nee, dit is niet een retro-uitvoering van de eerst generatie Volkswagen Golf. Dit is de Honda Urban EV. En het conceptmodel moet leiden tot een productieversie die in 2019 al de weg op gaat. Het vierpersoons stadsautootje krijgt dan een elektrische aandrijving mee. De buitenspiegels zijn vervangen door camera’s en de voorstoelen maken plaats voor een heuse bank. Leuk!



MINI GP John Cooper Works Concept

Bruut. Een ander populair woord dat de MINI GP John Cooper Works Concept beschrijft kunnen we niet bedenken. De enorme bumperpartijen, gigantische achtervleugel en het zwart-rood thema staan hem gewoon erg goed. De MINI GP John Cooper Works Concept lijkt een voorbode op een opvolger voor de extreme JWC-versies die we de afgelopen jaren voorbij zagen komen. In het extra brede conceptmodel gebruikt MINI onder andere het nodige koolstofvezel. Het interieur is gestript van alle mogelijke opsmuk. De achterbank en deurpanelen ontbreken en ook het dashboard is karig. Daarvoor in de plaats zijn een rolkooi en kuipstoelen gekomen. Raceklaar dus!



Kia Proceed Concept

Kia heeft de smaak van de aantrekkelijke designs goed te pakken, want de op de IAA gepresenteerde Proceed Concept mag er best zijn. Volgens de Koreanen zelf is het een verlengde hothatch, maar je mag het ook gewoon een stationwagion met een coupé-daklijn noemen. Of een shooting brake zoals u wilt. Aardig detail is de Luminline; een oplichtende strip langs de raampartijen. Nu de vraag: in hoeverre gaat de nieuwe Cee’d hier op lijken?