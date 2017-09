Kort nieuws van de IAA: BMW i Vision Dynamics en meer

De internationale autotentoonstelling van Frankfurt (IAA) is eindelijk begonnen. Door middel van korte nieuwsflitsen houden we u deze dagen op de hoogte.

BMW i Vision Dynamics

Met de i Vision Dynamics blikt BMW vooruit op een volledig elektrische vierdeurs Gran Coupé. De auto moet namelijk in 2021 echt worden geïntroduceerd, al zal BMW tegen die tijd het uiterlijk wel iets hebben bijgeschaafd. De i Vision Dynamics kent een actieradius van 600 kilometer, een topsnelheid van meer dan 200 km/u en sprint in 4 tellen van nul naar honderd.



Audi Elaine

Audi heeft ook een futuristische conceptcar staan in de vorm van de Elaine. Het model is gebaseerd op de Audi e-tron Sportback en is – u raadt het al – volledig elektrisch. 600 kilometer op één batterijlading haalt de Elaine niet, maar met een actieradius van 550 kilometer is hij zeker praktisch ingesteld. De Elaine biedt echter meer. De auto is voorbereid op hoog autonoom rijden (level 4).



Mercedes-Benz EQA Concept

Zeg je BMW en Audi, dan zeg je natuurlijk ook Mercedes-Benz. En welja, ook dit merk heeft met de EQA Concept een studiemodel meegenomen naar Frankfurt. De EQA Concept is volledig elektrisch en moet in 2020 in productie gaan met een bereik van 400 kilometer. De 4,28 meter lange EQA is voorzien van vierwielaandrijving en twee elektromotoren.