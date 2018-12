Hyundai op z’n Amerikaans: pick-up én grote SUV

Hyundai boerde lang goed in de VS. Tot vorig jaar. De benzineprijzen daalden en haar efficiënte modellen werden opeens minder aantrekkelijk voor de Amerikaan. Nu slaan de Zuid-Koreanen terug met twee typisch Amerikaanse modellen.



De afgelopen jaren groeide Hyundai als kool in de Verenigde Staten. De benzineprijs was voor Amerikaanse begrippen ongekend hoog en veel autobezitters ruilden hun brandstofslurpende SUV’s en pick-up trucks in voor een relatief zuinig Zuid-Koreaans model. Vijf jaar op rij scoorde Hyundai goed in de VS, maar vorig jaar keerde het tij; de benzineprijs daalde en de Amerikaan haastte zich weer naar z’n vertrouwde mastodont.





Hyundai Palisade

Hyundai Santa Cruz Concept

Nu lijkt Hyundai een tegenoffensief te zijn begonnen door de aanstaande introductie van twee typisch Amerikaanse modellen. Het eerste model is een heuse pick-up truck op basis van de Hyundai Santa Cruz Concept uit 2015. Concerngenoot Kia gaat in het vaarwater mee en komt ook binnenkort met een pick-up truck die dezelfde technische basis heeft.



Hyundai Santa Cruz Concept

Palisade

Vervolgens introduceert Hyundai een uit de kluiten gewassen SUV in de VS. Deze Palisade is een luxe achtzitter voorzien van een 3,8-liter V6 met meer dan 290 pk aan vermogen. In de standaardvoering is de Palisade voorwielaangedreven, maar ook een vierwielaangedreven variant is te bestellen. Kia doet ook op SUV-gebied mee en komt met de imposant ogende Telluride.