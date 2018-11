Hyundai Kona verslaat Jaguar I-Pace in praktijktest

Het Britse ‘What Car?’ onderzocht wat nu de echte actieradius van de populairste volledig elektrische auto’s is. Doel van ‘What Car?’ was om vooral te kijken met welke auto je het verst reikt.



Voor de Real Range’-praktijkproef zette ‘What Car?’ dertien verschillende volledig elektrische auto’s in. Bij een milde najaarstemperatuur liet het de EV’s op een testbaan van ruim 30 kilometer rondjes rijden. De airco stond in elke auto aan op een behaaglijke 21 graden Celsius en steeds stapte één bestuurder in van gemiddeld gewicht.



Kleintjes

Het minst ver op één stekkerlading kwamen de Smart Forfour EQ en Smart Fortwo EQ Cabrio. Beide auto’s bleven met 92 om 95 kilometer nog onder de honderd kilometer. En ander kleintje, de Volkswagen e-up, schopte het tot 105 kilometer.



e-Golf

De elektrische Hyundai Ioniq en de Volkswagen e-Golf kwamen samen op plek negen uit. Allebei tekenden ze een actieradius van 188 kilometer aan. De BMW i3 (94Ah) deed het met 195 kilometer een fractie beter dan de Koreaan en de Duitser.



Mid-range

De Nissan Leaf breekt door de grens van tweehonderd kilometer met 206 kilometer aan rijbereik. De Renault Zoe R110 komt veel verder na één laadpaalsessie, want 235 kilometer is zijn resultaat. En de Hyundai Kona Electric (39kWh) tekent op zijn beurt 254 kilometer aan.



Testwinnaar

Duidelijk een klasse beter doet de Tesla Model S 75D het, want met dat model kom je 328 kilometer van huis. Maar de Amerikaan haalt het bij lange niet bij de Kia e-Niro (64kWh) en de Jaguar I-Pace. Beide modellen komen tot een zeer acceptabele 407 kilometer. Testwinnaar is echter de Hyundai Kona Electric (64kWh) met 417 kilometer aan actieradius.