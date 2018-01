Hyundai heeft airbags ontwikkeld die een ‘koprol’ verzachten

Over de kop gaan met je auto is wel het laatste wat je wil. Maar mocht het je ooit gebeuren, dan breng je het in toekomstige Hyundai’s er waarschijnlijk goed vanaf. De Zuid-Koreanen hebben een heuse airbagsysteem ontwikkeld voor het panorama-zonnedak.

Het panorama-zonnedak airbagsysteem van Hyundai is bedoeld om de inzittenden te beschermen als de auto over de kop gaat. In plaats van je hoofd te stoten tegen een keihard glazen zonnedak, beland je voortaan in de kussens, zo is de gedachte van de Zuid-Koreanen. Als sensoren merken dat de draaihoek van de auto verandert, dan ontvouwt de airbag zich vanuit de achterzijde van het zonnedak en vult zich binnen 0,08 seconden. Volgens Hyundai is het ontwerp van een panorama-zonnedak airbagsysteem een stuk lastiger dan het ontwerp van reguliere airbags. De airbags moeten namelijk in een compacte ruimte passen en ook hun werk doen als het zonnedak dicht is. Dan opent de airbag zich tussen het glas van het panorama-zonnedak en het zonnescherm. Hyundai heeft nog niet bekend gemaakt wanneer het ’t nieuwe systeem in productie neemt.

Airbags aan de buitenzijde

Vijf jaar geleden kwam toeleverancier voor de autmotive-industrie TRW (inmiddels in handen van ZF Friedrichshafen), met plannen voor airbags aan de buitenzijde van auto’s. Volvo had daar de primeur mee, maar TRW wil de complete auto verpakken in één gigantische buiten-airbag, terwijl Volvo voor haar V40 in 2012 alleen een bescherming van de voorruit in gedachten had. Ook General Motors is bezig met de ontwikkeling van dergelijke voetgangers-airbags. Deze week liet het weten patent te hebben aangevraagd op hun versie van een airbag aan de buitenzijde van de auto.