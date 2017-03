Hybrid Kinetic: Tesla Motors-concurrent nummer zoveel?

Op de Autosalon van Genève vorige week drukte het Chinese Hybrid Kinetic de neus tegen het venster. Haar H600 moet aan het eind van het decennium de modellen van Tesla Motors én Mercedes-Benz van concurrentie voorzien.

Aan ambitieuze startups heeft de autowereld geen gebrek. Faraday Future, Lucid Motors en NextEV; ze willen allemaal het nieuwe Tesla Motors zijn. Faraday Future moet om dat te bereiken eerst flink wat financiële zorgen overwinnen als we berichten mogen geloven. Lucid Motors op zijn beurt gaf vorige week een flink statement af door het prijskaartje van de instapversie van z’n Air te openbaren: het 400 pk sterke stekkermodel moet in Amerika slechts 52.500 dollar gaan kosten en een elektrische actieradius van 385 kilometer bieden. Een topversie van de Air is eveneens relatief goedkoop. Je betaalt 100.000 dollar voor 1.000 pk en een rijbereik van 650 kilometer. Aan het eind van 2018 moet de Air zijn Noord-Amerikaanse debuut maken.

De Lucid Motors Air

Italiaanse hulp

Het Chinese Hybrid Kinetic wilde in 2010 al Amerika veroveren en auto’s gaan bouwen in Alabama. Dat plan mislukte, maar nu zijn de Chinezen terug en wel met de aansprekende H600. Ze hebben het Italiaanse designhuis Pininfarina in de arm genomen voor de styling van de auto en zelf tekenen ze voor de technniek. Een kleine turbine moet als generator werken om de elektrische motoren van extra kracht te voorzien als het batterijpakketleeg is. Deze bijzondere range-extender zou de ruim 800 pk sterke H600 een actieradius van bijna 1.000 kilometer moeten geven. Snel is het model ook. De 0-100 km/u sprint verloopt in circa drie tellen.



Productierijp

De H600 wordt groot uit de doeken gedaan op de autobeurs van Shanghai van april, na een wereldwijd debuut eerder deze maand in Genève. Dat ‘Zwitserse’ exemplaar volgt in 85 tot 90 procent de vormen van de auto die daadwerkelijk in productie gaat en in 2019 of 2020 in Amerika op de markt komt. Dit keer wordt de productie gewoon gepland in China en Hybrid Kinetic wil tussen de 5 en 10 jaar na de opening van de productiefaciliteit 200.000 auto’s van de band laten rollen. Dat forse aantal komt niet alleen voor rekening van de H200, want volgende maand in Shanghai presenteert Hybrid Kinetic nog twee modellen.



Realisme

Hybrid Kinetic richt zich als verwacht op Tesla Motors, maar ook noemt het concreet de naam van Mercedes-Benz, dat de komende jaren met diverse elektrische modellen op de markt komt. Het bedrijf zegt te waken voor het schetsen van onrealistische plannen, een eigenschap waar veel Chinese bedrijven aan ten prooi vallen.