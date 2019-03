Honda E Prototype zit dicht op het productiemodel

Honda is naar de Autosalon van Genève gekomen met de doorontwikkeling van de Urban EV Concept; de E Prototype. Nog altijd is het een studiemodel, maar wel eentje die als twee druppels water lijkt op het productiemodel van later dit jaar.

Anderhalf jaar geleden kreeg Honda veel bewondering voor de Urban EV Concept op de IAA van Frankfurt. Het compacte elektrische modelletje met retro-invloeden is inmiddels doorontwikkeld en bijna klaar voor productie later dit jaar.



Rijbereik

De Honda E Prototype, zoals het model vooralsnog heet, is met z’n trendy looks, bescheiden afmetingen en elektromotor een echt stadsautootje. Verwacht dus ook geen elektrische actieradius van 500 kilometer, maar eerder van pakweg de helft. Honda zelf spreekt over minimaal 200 kilometer aan rijbereik, dus ook een afspraak net buiten de stad moet haalbaar zijn.

Hightech interieur

Aardige details aan de Honda E Prototype is dat de EV achterwielaangedreven is. Ook vallen de ronde led-koplampen op en het Honda-embleem met achtergrondverlichting. Gadgetliefhebbers zullen vooral vallen op de camera’s die de zijspiegels vervangen. Het interieur is strak vormgegeven met een zee aan digitale schermen over de breedte.