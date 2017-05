De nieuwe BMW 8 Serie Coupé is volgend jaar productieklaar. Als voorproefje toont het merk daarom op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este de BMW Concept 8 Serie.

Specificaties geeft BMW nog niet aan het Italiaanse Comomeer, dus moeten we het voorlopig doen met een aantal beelden van de BMW Concept 8 Serie. En die stemmen tevreden. Als BMW haar 8 Serie Coupé niet te veel aanpast – de verwachting is dat de Duitsers dat ook niet gaan doen – staat er over een jaar een fraai nieuw model in de showroom. Na 19 jaar heeft de BMW 8 Serie dan eindelijk z’n langverwachte opvolger.



Rijmachine

Omdat de specifcaties dus vooralsnog ontbreken – we weten alleen dat de auto achterwielaangedreven is – moeten we het doen met quotes van Adrian van Hooydonk, hoofd BMW Group Design: “Met de BMW Concept 8 Serie tonen we onze interpretatie van een absolute high-end rijmachine. Een luxueuze sportauto die compromisloze dynamiek op ongekende wijze aan moderne luxe koppelt.”



Lage en brede grille

Het conceptmodel is gespoten in de lakkleur Barcelona Grey Liquid en staat 21-inch lichtmetalen wielen. Opvallend is de voorzijde. De grille met de dubbele nieren zijn zeer laag geplaatst en erg breed; een design dat we in de toekomst bij meer sportieve BMW’s verwachten. De ranke dubbele koplampen zijn voorzien van lasertechnologie. Aan de achterzijde zien we iets uitgebouwde lichten die lijken op een L-vormige vleugel. Daaronder is een donkere diffusor van carbon terug te vinden, naast grote trapeziumvormige uitlaatuiteinden.



Swarovski

In het interieur – dat we nog niet in beeld hebben gezien – zijn sportstoelen geplaatst met een schaal van carbon. Het sportstuurwiel kent spaken van met de hand gepolijst aluminium en rode schakelpeddels. De iDrive controller is uitgevoerd in Swarovski-glas en kent een rookkleurige quartz look.