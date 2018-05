Het jaar is vier maanden onderweg. Welke luxemerken scoren goed?

We kopen weer flink veel nieuwe auto’s. Alleen al in de afgelopen maand groeide de verkopen met 17,5 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Maar hoe doen de luxe en sportievere merken het? We leggen de eerste 4 maanden van 2018 naast die van dezelfde periode vorig jaar.

Alfa Romeo

Stond de teller vorig jaar bij de Italianen na 4 maanden op 628 verkochte auto’s, inmiddels moet Alfa Romeo het doen met 540 verkochte exemplaren. De nieuwe Stelvio is nog niet de verkooptopper binnen de modelrange, maar met 93 eenheden tot zover doet de SUV het best aardig.



Alpine

De Alpine A110 gaat nog niet als zoete broodjes over de toonbank, maar de comeback-sportwagen is toch al weer 4 keer verkocht. Van dat totaal is 75 procent in april aan de man gebracht.



Aston Martin

Een Aston Martin op de Nederlandse snelwegen tegenkomen is nog altijd een bijzonderheid, bewijzen de verkoopcijfers. In 4 maanden tijd is er slechts een elftal verkocht. In april gingen er wel 5 DB11’s naar een nieuwe eigenaar.

Audi

Audi zit goed op schema met de verkopen als men de eerste maanden van dit jaar als basis neemt. Vorig jaar werden er in hetzelfde tijdsbestek 5.579 modellen met de bekende vier ringen verkocht, nu zijn dat er al 5.932. Het best scoort de Audi A3 met 1.571 verkopen tot zover.

Bentley

Bij Bentley een status quo, want net als in de maanden januari tot en met april vorig jaar staat de teller op 21 verkochte Britten.

BMW

BMW heeft de wind in de zeilen. Vorig jaar om deze tijd had het nog net geen 7.000 auto’s verkocht en nu bijna 7.800. De topper is de nieuwe BMW 5 Serie die voor 1.553 exemplaren tekent.



Jaguar

Bij Jaguar gaat 2018 nog niet zo voorspoedig. Tegen 594 modellen vorig jaar staan er nu pas 520 verkochte auto’s. De verkopen van de F-Pace zijn vooral erg ingekakt. Als pleister op de wonden geldt de nieuwe E-Pace die 99 keer over de toonbank is gegaan. Is er – ondanks het prijsverschil – sprake van kannibalisme?



Lamborghini

De klapper van de week is Lamborghini. Dat met gaat van 2 naar 6. Met dank aan 4 Hurcacans.

Land Rover

Bij concerngenoot Jaguar gaat het matig met de verkopen in ons land, met Land Rover ook. De teller stond vorig jaar nog op 855 verkochte auto’s na 4 maanden en nu pas op 745. Zo zijn de verkopen van de populaire Evoque meer dan gehalveerd. De nieuwe Velar doet het echter heel goed met 206 verkopen. Zouden voormalig Evoque-kopers dan toch liever hun spaarpot loslaan op de Velar?



Lexus

Lexus wordt soms versleten als saai merk. Wat betreft de verkopen doen ze die naam alle eer aan, want net als vorig jaar rond deze tijd staat de teller op 309 verkopen. Heel steady, dat wel.

Maserati

Van 51 naar 33 verkopen is bepaald geen goede score voor Maserati in Nederland. Vooral de Levante valt flink terug. Van 33 gaan de Italianen naar slechts 18 verkochte SUV’s.

Mercedes-Benz

De broederstrijd tussen Audi, BMW en Mercedes-Benz wordt voorlopig ruim aangevoerd door BMW. Met hun 7.797 verkochte auto’s blijven ze Audi (5.932) en Mercedes-Benz (5.821) ruim voor. De laatste twee zijn verwikkeld in een hevige strijd om plek twee. Mercedes-Benz doet het daarbij wel beter dan vorig jaar, toen de teller op net geen 5.700 verkochte modellen stond.



Porsche

Van 718 naar 632. Porsche levert flink in. Vooral de Macan is een stuk minder populair. Die wagen werd bijna honderd keer minder verkocht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Rolls-Royce

Als niemand meer de Wraith koopt, gaat het vlot naar beneden met de verkoopcijfers van Rolls-Royce. Niet 7 zoals eerder, maar slechts 4 auto’s werden er verkocht. Naast 3 keer een Ghost, gat het nog om één Wraith.

Tesla

De Model 3 is nog niet geleverd in ons land, dus moet het veelbesproken Tesla het doen met de Model S en X. Samen stuwen ze de verkopen behoorlijk, want Tesla schiet van 729 naar 1.255 verkopen.

Volvo

Volvo laat Audi en Mercedes-Benz achter zich door liefst 6.211 auto’s te verkopen. En dat waren er vorig jaar na 4 maanden 5.591. Wat scoort goed bij de Zweden? Nou, de V40 en XC60. Ook de nieuwe XC40 – Auto van het Jaar – gaat uitstekend van start met 336 verkochte exemplaren.