De primeurs struikelen over elkaar heen deze dagen. Om een beetje het overzicht te krijgen wat er zich allemaal afspeelt op de Autosalon van Genève, presenteert CARROS het Autosalon van Genève–kwartet.

Concept cars

Van deze vier is het zomaar mogelijk dat ze allemaal – in (iets) aangepaste vorm – de productiefase halen.



Pininfarina Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo

Oud wereldkampioen Formule 1 Emerson Fittipaldi vindt dat het tijd is voor een supercar die simpel te hanteren is en bedacht de Fittipaldi EF7. Pininfarina tekende hem en bouwde hem op uit koolstofvezel. Het gele gevaarte krijgt 600 pk mee.



Bentley EXP12 Speed 6e

De Bentley EXP 12 Speed 6e concept zagen we al eerder voorbij komen met dak boven het hoofd. Dit maal staat het studiemodel op de beursvloer als cabriolet en is er gekozen voor een volledig elektrische aandrijving. Als de reacties positief zijn, overweegt CEO Wolfgang Dürheimer een productiemodel.



Mercedes-AMG GT Concept

De Porsche Panamera mag dan als nieuwe Turbo S E-Hybrid 680 pk aan vermogen hebben, Mercedes-AMG gaat daar nog eens dik overheen met de rivaliserende vierdeurs GT Concept. De 4,0-liter V8 werkt samen met een elektromotor om zo te komen tot een systeemvermogen van 805 pk. Nu is het nog wel de vraag of de Mercedes-AMG GT Concept ook in de productieversie even krachtig wordt.





Pininfarina H600 Concept

De Pininfarina H600 Concept is een luxe sedan die samen is ontwikkeld met Hybrid Kinetic Motors uit Hong Kong. We zien zowel Italiaanse als Amerikaans lijnen terugkomen in het design. Opvallend is dat de Pininfarina H600 Concept beschikt over een heuse turbine om elektriciteit op te wekken.



Exotisch

Supercars die je niet elke dag ziet. Van Zweedse, Deense, Italiaanse en Singaporese komaf:



Italdesign Zerouno

Wie nog circa twee miljoen euro wil besteden aan een supercar, kan dat geld stukslaan op de Zerouno van Italdesign, het bedrijf dat ooit werd opgericht door Giorgetto Giugiaro. De gebruikte krachtbron is de 5,2-liter V10 die geleend is van de Audi R8. Van de Zerouno worden vijf exemplaren gebouwd, wat meteen zijn hoge prijskaartje verklaart.



Koenigsegg Agera RS Gryphon

De Koenigsegg Agera RS Gryphon is een one-off, special gebouwd volgens de wensen van een vermogende klant. Diverse accenten zijn uitgevoerd in 24 karaat goud.



Zenvo TS1 GT ‘Anniversary Edition’

Het Deense sportwagenmerk Zenvo is één van de vele exoten in Genève maar de enige die haar tienjarige jubilieum viert. Zenvo doet dat met de Zenvo TS1 GT ‘Anniversary Edition’, een 1.150 pk sterk monster dat zeker meer dan 1 miljoen euro gaat kosten. De rappe tweezitter is opgetrokken uit koolstofvezel.



Vanda Dendrobium

De supercar met de mooiste naam is ongetwijfeld de Vanda Dendrobium. De elektrische hypercar gebruikt technologie van het Williams F1-team en snelt binnen de drie tellen van nul naar honderd. De topsnelheid ligt op 320 km/u. In 2020 moet de auto in productie gaan en krijgt dan vier elektromotoren mee.



Pijlsnel

Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Deze vier hebben een ongelooflijke haast:



Ferrari 812 Superfast

De opvolger van de F12 Berlinetta zou de F12 M heten en circa 760 pk aan vermogen leveren. Althans, dat werd gefluisterd. Ferrari overtreft echter de verwachtingen met een 800 pk sterke nieuwkomer die bovendien de Ferrari 812 Superfast heet.



Lamborghini Huracán Performante

De Lamborghini Huracán Performante ging in 6 min en ruim 52 seconden rond op de Nürburgring. Zegt u niets? Dat is liefst vijf tellen sneller dan de 887 pk sterke Porsche 918 Spyder. De toevoeging ‘Performante’ krijgt de Lamborghini Huracán hij verregaand is aangepast voor topprestaties. Zo is de 640 pk sterke auto door het intensiever gebruik van koolstofvezel 40 kilo lichter geworden. Het geheim van de ultra-snelle rondgang op de Nürburgring Lamborghini Huracán Performante ligt verder in de innovatieve actieve aerodynamica.



McLaren 720S

De nieuwe McLaren 720S is niet zo maar een simpele doorontwikkeling van de 650S die het opvolgt. De nieuwkomer is namelijk voor 90 procent vernieuwd.Het onderstel, de remmen, de elektronica en de motor; ze zijn allemaal compleet nieuw ontwikkeld voor de McLaren 720S. Zo is de vertrouwde 3,8-liter vervangen door een 4,0-liter turbomotor die goed is voor een vermogen van 720 pk. De 720S kan er uitstekend mee uit de voeten, blijkt uit een honderdsprint in 2,9 seconden en een acceleratie van nul naar tweehonderD in 7,8 tellen.Ook de topsnelheid van 341 km/u is subliem.



Pagani Huayra Roadster

Pagani wist haar Huayra Roadster liefst 80 kilo lichter te maken dan de gesloten variant. En dat is een hele prestatie, want meestal is de open versie zwaarder dan de coupé. Voor al die inventiviteit rekent Pagani overigens wel de hoofdprijs, want de 100 beschikbare exemplaren zijn de deur uitgegaan voor 2.280.000 euro. En dat is nog zonder belastingen. Voor dat geld kun je wel dagelijks genieten van het uitzicht, prestaties en geluid van de Mercedes-AMG M158 motor die je vanachter een venster aanlokkelijk aankijkt. De twaalfcilinder is speciaal gebouwd voor Pagani en levert een vermogen van 764 pk.



Aandachtstrekkers

Omdat je tussen al dat wereldprimeurgeweld gewoon wilt opvallen:



Honda Civic Type R

We zijn het van de Honda Civic Type R wel gewend dat hij de aandacht opeist en de nieuwste generatie doet niets anders. Aan spoilers, splitters en dikke uitlaatpijpen geen gebrek. Vanwege zijn 320 pk en bewezen prestaties, zien we het uiterlijke geweld door de vingers.



Mercedes-AMG G 65 4×4 Landaulet

De puurste offroader van Mercedes-Benz, de G-Klasse, is toe aan een nieuwe generatie. Het huidige model wordt uitgezwaaid met de zeer extreme Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Aan boord heeft Mercedes een 6,0-liter V12 gehezen met een vermogen van 630 pk en liefst 1.000 Nm aan koppel.



Audi Q8 Sport Concept

Audi wilde er zeker van zijn dat we de conceptversie van de Audi Q8 ook in Genève niet over het hoofd zouden zien. Het voegde de term ‘Sport’ toe aan het studiemodel en tekende de wielkasten nog breder. Ook de aluminium diffuser springt in het oog. Onderhuids laat de Q8 van zich spreken door middel van een 3.0 TFSI zescilinder met elektrisch aangedreven compressor. Het vermogen is 476 pk en het koppel 700 Nm. In 4,7 tellen schiet de Audi Q8 Sport Concept van nul naar honderd.



Techrules Ren

Het Chinese Techrules voert zijn Ren met een op diesel functionerende turbine uit. De technologie werkt als range-extender om de elektrische actieradius van de Ren mee uit te breiden. Het design van de nieuwe Techrules is niet alledaags te noemen met haar op een bijzondere manier scharnierende portieren en aparte stoelopstelling.



SUV

De SUV verkoopt beter dan ooit. En zij weten dat als de beste:



Land Rover Range Rover Velar

Het gat tussen de instap-Range Rover – de Evoque – en de Range Rover Sport was te groot vond Land Rover en daarom moest er een compleet nieuwe variant komen. Die is er nu met de komst van de Velar. Bij de marktintroductie deze zomer zijn er vijf motoren om uit te kiezen, waarbij de V6 benzinekrachtbron met 380 pk de krachtigste is.





Volvo XC60

De Volvo XC60 is een heuse verkoopknaller. Het is dan ook geheel logisch dat de nieuwste generatie op veilig speelt, lees: er is goed gekeken naar de vormgeving van de geslaagde grote broer die XC90 heet. Ook op technisch vlak is de XC60 niet vies van wat leentjebuur van de XC90. Zo is de ‘T8 Twin Engine’-hybrideaandrijflijn beschikbaar, waarmee het systeemvermogen boven de 400 pk uitkomt.



Volkswagen Tiguan Allspace

Volkswagen laat op de Autosalon de Tiguan Allspace zien. De auto werd eerder al in Detroit getoond, maar het model dat Volkswagen nu meeneemt is de Europese versie. Al is het verschil met de Amerikaanse versie nauwelijks waarneembaar. De Tiguan Allspace is meer dan 20 centimeter langer dan de reguliere Tiguan en dat resulteert in 115 liter meer bagagevolume. Volkswagen noemt de Tiguan Allspace zelf een 5+2. Ofwel, er kunnen 5 volwassenen mee en dan zijn er nog 2 miniplaatsjes over.



Peugeot 3008

Op de Autosalon van Genève is de Peugeot 3008 uitgeroepen tot Auto van het Jaar. De Fransman versloeg daarmee onder meer de Alfa Romeo Giulia en de Mercedes-Benz E-Klasse die respectievelijk op plek twee en drie eindigden. De jury prijst vooral zijn allround karakter.



Langverwacht/comebacks

Van sommige merken en modellen ben je bij ze weer te zien. Al moesten we er soms een tijd op wachten:



Alpine A110

De opvolger van de iconische Alpine A110 die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd geproduceerd, zagen we het afgelopen jaar veel voorbijkomen als Alpine Vision; een conceptmodel dat voor 80 procent overeen zou komen met het uiteindelijke productiemodel. In Genève ging dan eindelijk het doek van het productiemodel. Dankzij zijn lage gewicht kan de A110 uit de voeten met slechts een 1,8-liter viercilinder turbomotor die door Renault-Nissan naar een vermogen van 252 pk is gebracht. Het maximumkoppel bedraagt 320 Nm. In slechts 4,5 seconden snelt de A110 van 0-100 km/u.





Spyker C8 Preliator Spyder

Comeback-kid Victor Muller was prominent aanwezig in Genève en toonde namens zijn merk de Spyker C8 Preliator Spyder. Maar misschien is het grootste nieuws dat Spyker gaat samenwerken met het Zweedse Koenigsegg. Het resultaat van de samenwerking is een compleet nieuwe atmosferische 5,0-liter V8 die Koenigsegg bouwt voor de Spyker C8 Preliator. Het vermogen van de krachtbron ligt op 600 pk en het maximumkoppel bedraagt 600 Nm. De C8 Preliator Spyder wordt gebouwd in een oplage van 100 exemplaren.



Porsche Panamera Sport Turismo

Op diverse grote autobeurzen de afgelopen maanden hadden we hem al verwacht, mij hij liet maar op zich wachten; de Porsche Panamera Sport Turismo. Maar hij is er nu en de shooting brake – coupé meets stationwagon – biedt plaats aan vier volwassenen en heeft dan nog steeds plaats over. Porsche noemt de nieuwe Panamera dan ook een 4+1. De Panamera Turbo Sport Turismo is het topmodel met 550 pk. De instapversie is de 330 pk sterke Porsche Panamera 4 Sport Turismo die voor € 120.100 op de oprit staat.



Volkswagen Arteon

Twee jaar geleden mochten we al aan de Volkswagen Arteon snuffelen in de vorm van de Sport Coupé Concept GTE. Nu staat het productiemodel klaar in Genève om in de zomer de showroom binnen te rijden. In het motorenpalet van de fastback zien we terug dat diens sportieve uiterlijk geen schone schijn is. De leverbare krachtbronnen starten bij een vermogen van 150 pk, maar lopen op tot 280 pk. Naast voorwielaandrijving zal ook vierwielaandrijving beschikbaar zijn.



Lijstaanvoerders

Het is druk aan de top. Deze nieuwkomers nestelen zijn de creme de la creme binnen hun merk of modelreeks:



Mercedes-AMG E 63 Estate

Mercedes-AMG gaat de concurrentie met Audi RS6 Avant aan met de E63 Estate in twee vermogensvarianten. De Mercedes-AMG E 63 Estate haalt 571 pk uit zijn 4,0-liter biturbo V8, terwijl de E 63 S Estate het schopt tot 612 pk en 850 Nm aan koppel. De sprint van nul naar honderd verloopt voortaan in 3,6 seconden bij de E 63 Estate en in 3,5 tellen bij de E 63 S Estate. Daarmee zijn de twee een fractie sneller dan de 605 pk sterke Audi RS Avant Performance die er 3,7 seconden over doet. Net als de Audi RS6 gaat Mercedes-AMG voor vierwielaandrijving voor haar rappe estates.



Audi RS5

De Audi S5 Coupé is met 354 pk niet langer de sterkste A5-variant. Audi introduceert in Genève de RS5 Coupé en die komt op 450 pk aan vermogen uit. Het maximumkoppel bedraagt voortaan 600 Nm en dat is liefst 170 Nm meer dan bij de vorige generatie. Bovendien is de nieuwe versie 60 kilo lichter dan voorheen. Met de 2,9-liter V6 sprint de Audi S5 Coupé in 3,9 tellen van nul naar honderd.



Lexus LS 500h

Na de onthulling van de Lexus LS 500 in Detroit in januari, plakte de Japanners in Genève een ‘h’ aan de naam vast voor weer een primeur. De Lexus LS 500h en combineert een 3,5 liter V6 Dual VVT-i benzinemotor met twee krachtige elektromotoren en een lithium-ionbatterij. Het systeemvermogen loopt op tot 359 pk en de 500h kan tot een snelheid van 140 km/uur volledig elektrisch rijden.



Porsche 911 GT3

De nieuwe Porsche 911 GT3 is – heel old-school- gewoon leverbaar met atmosferische 4-liter 6-cilinder boxermotor en handgeschakelde zesbak. Tel daar een vermogen van 500 pk (25 pk meer dan zijn voorganger) bij op en de Porsche 911 GT3 is weer het beest als vanouds. Prijzen starten bij 228.300 euro.