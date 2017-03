Carros nieuwsflash: Henrik Fisker, Elextra en Rolls-Royce

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van vrijdag 24 maart: Henrik Fisker is weer terug, eerste Elextra laat zich voorzichtig zien en Rolls-Royce volgens het Amerikaanse Motor1.com.

Daar is hij weer: Henrik Fisker

Er zijn van die zekerheidjes in automotive-land en een daarvan is Henrik Fisker. De Deen – ontwerper van onder meer de BMW Z8, Aston Martin DB9 en V8 Vantage – komt steeds weer bovendrijven met zijn bedrijfjes (Fisker Automotive, VLF Automotive en Fisker Inc.) en bijzondere ontwerpen. Vorig jaar toonde hij nog de Force 1 en in april wil hij op de Shanghai Motor Show schitteren met een F1 Roadster opgetrokken uit koolstofvezel. Net als bij de Force 1 is er een V10 met 745 pk aan boord. Fisker is bovendien bezig met een elektrische auto die 650 kilometer aan actieradius moet krijgen. De onthulling van dat model staat gepland voor de tweede helft van dit jaar.



Elextra toont meer van zijn vormen

Vorige maand konden we al het silhouet van de eerste Elextra tonen en nu zijn ook de contouren van het voor- en achteraanzicht van de markante vierdeurs supercar met elektrische aandrijving vrijgegeven. Elextra is een pan-Europees bedrijf met een Deense eigenaar, Zwitserse ontwerp en Duitse fabricage. De auto kent vierwielaandrijving en is ongekend snel. De 0-100 km/u sprint moet in 2,3 tellen verlopen. Elextra wil honderd exemplaren gaan bouwen van haar eerste model.



Is dit de Rolls-Royce Cullinan?

Het Amerikaanse Motor1.com waagde zich – op basis van spionagefotografie – aan een compositietekening van wat de nieuwe Rolls-Royce Cullinan moet worden. Hoewel de kolos als twee druppels water op een SUV lijkt, is de auto dat niet. Althans, dat beweert Rolls-Royce. Dit is ´s werelds eerste HSV, ofwel ‘High-Sided Vehicle’. De Britten willen namelijk de termen ‘Sport’en ‘Utility’ niet in de mond nemen– het zou de lading niet dekken van het model – waardoor alleen ‘Vehicle’ overblijft, High Sided dus.