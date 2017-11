Hennessey Venom F5 heeft een top van 484 km/u

Op de SEMA in Las Vegas pakt Hennessey Performance uit met de Venom F5. De gifkikker heeft een vermogen van 1.624 pk aan boord om 1.333 kilo wagengewicht voort te bewegen.

De Venom GT liegt er al niet om met zijn 1.224 pk. De verlengde Lotus met dikke V8 kent een topsnelheid van 435 km/u en schiet in 2,7 tellen van nul naar honderd. Maar het Amerikaanse Hennessey Performance snakt altijd naar meer en komt nu met een nieuwe Venom; de F5. De auto is genoemd naar de F5 tornado die snelheden tot 500 km/u kan behalen. Die naam is niet lukraak gekozen, want Hennessey claimt dat haar Venom F5 een top van 484 km/u heeft.



Wondercocktail

De ingrediënten voor die maniakale topsnelheid zijn een laag wagengewicht – slechts 1.333 kilo – een lage luchtweerstand – de cW-waarde is 0.33 – en een extreme krachtbron. De 7,4-liter biturbo V8 levert een vermogen van 1.624 pk en astronomisch koppel van 1.762 Nm. Daar slaan de Bugatti Chiron en de Koenigsegg Agera RS van achterover. Dan weet u ook al wie binnenkort dit wereldrecord overneemt. Hennessey meldt al dat de 400 km/u grens in twintig tellen is bereikt.



Dubbel dozijn

De F5 neemt niet langer de Lotus Exige als basis, maar is een eigen schepsel van de Texanen. Ook wordt het productie-aantal ten opzichte van de Venom GT verdubbeld. Van die auto werd een dozijn gefabriceerd, van de F5 worden er 24 gebouwd.