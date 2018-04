Help de EV’s komen! ‘Milieu-impact onderschat en slecht voor garagebedrijven’

De komende jaren wil bijna elk groot automerk haar modelaanbod grotendeels elektrificeren. Er komen straks zoveel elektrische auto’s op de markt, dat ook de negatieve gevolgen van elektrisch rijden snel duidelijk worden.

Dat de echte autoliefhebber wel een traantje gaat laten om de teloorgang van de brandstofmotor, is niet gek. De geur van benzine en de diepe brom van een V8-motor maken steeds vaker plaats voor snellaadpalen en fluisterstilte. Maar ja, de elektrische auto is emissievrij, en dat is goed voor de toekomst van deze planeet, zo willen automerken en overheden ons laten geloven. Autofabrikanten zetten voor de komende jaren dus massaal in op elektrificatie. Het modelaanbod aan plug-in hybrides en volledig elektrische wagens zal flink toenemen.

Schaarse metalen

Hoe dichter we bij massale elektrificatie komen, hoe meer tegengeluiden – of noem het op z’n minst nuanceringen – er klinken vanuit de industrie. Carlos Tavares, de topman van PSA, liet deze week al weten dat hij denkt dat de auto-industrie niet goed genoeg heeft nagedacht welke consequenties elektrisch rijden op de omgeving heeft. “Er is zoveel meer te overwegen dan het verkopen van geëlektrificeerde auto’s, van de productie van batterijen tot de recycling daarvan, van de schaarse metalen die gebruikt worden en de technieken die gebruikt worden om ze delven, tot wat het betekent voor taxatie, de total cost of ownership, de laadinfrastructuur en meer. Als je schone energie wil, moet je ook afvragen hoe je die energie produceert.”

PSA wil dat in 2020 de helft van haar modellen enige vorm van elektrificatie aan boord heeft. En vijf jaar later moet binnen elke modelreeks minimaal één elektrische auto te rijden zijn.

Onderhoudsvriendelijk

Ook de BOVAG waarschuwt voor de schaduwzijden van elektrisch rijden. Zij denkt dat de elektrische auto een aanzienlijke omzetdaling veroorzaakt voor garagebedrijven. EV’s hebben ongeveer de helft minder onderhoud nodig dan auto’s met een brandstofmotor. Er zijn immers geen 1.400 belangrijke onderdelen om aan te sleutelen, maar iets van 200. De BOVAG rekende uit dat garagebedrijven tegen 2030 een omzetdaling van 36 procent hebben. Daarbij zullen de bandenboeren de komst van de EV wel omarmen. Door het hogere koppel en hogere wagengewicht zullen de banden sneller slijten, is de verwachting.