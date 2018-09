Helaas! Bugatti gaat geen 16-cilinder meer bouwen

Volgens Stephan Winkelmann, de topman bij Bugatti, zal zijn merk nooit meer een 16-cilinder bouwen. Steeds strenger worden emissie-eisen liggen ten grondslag aan het besluit.



Zowel de huidige Bugatti Chiron als de Divo hebben een 16-cilinder aan boord. Het vormt de basis voor uitbundige prestaties. Maar er is slecht nieuws voor de liefhebbers van de iconische W16; de krachtbron zal in de toekomst niet vervangen worden door een nieuw exemplaar. Volgens de CEO van Bugatti, Stephan Winkelmann, “zal wetgeving leiden tot radicale stappen voor iedereen”. Winkelmann vertelde het Australische CarAdvice bovendien dat “als je aan het front van geavanceerde technologie wilt meespelen, is het belangrijk om het juiste moment te kiezen voor veranderingen.” De topman hint daarbij op het gebruik van elektrificatie. “Als het gewicht van batterijen snel lager wordt – en dat is het geval – kan de emissie verminderen tot een niveau dat acceptabel is. En dan is hybridisering een goede zaak.” Om daar aan toe te voegen “het moet wel een adequate oplossing zijn voor mensen die vandaag de dag Bugatti’s kopen”.



Pk-wedloop

Hoewel de W16 niet vervangen gaat worden voor een nieuw exemplaar, lijkt het erop alsof Bugatti voorlopig nog wilde plannen heeft met de huidige 16-cilinder. “We hebben ontdekt we in een race zitten naar meer kracht, een doorgaande strijd, en iedereen is op zoek naar meer en meer.”