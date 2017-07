Heel hip. Met de slaapbus van LA naar San Francisco

CARROS is voornamelijk van de snelle auto’s. En van de luxepaardjes. Maar heel soms zouden we best met de bus willen. Althans, als hij zo comfortabel is als de nieuwe verbinding tussen LA naar San Francisco.

Het is doorgaans bepaald geen straf om de route 1 van Los Angeles naar San Francisco – of vice versa – per auto te doen. Of beter nog, in het gezelschap van een heerlijke bolide kronkelen over de 101. Maar ja, wat als je het over dag druk hebt en je portemonnee staat een vliegticket niet toe. Dan neem je de hyperloop – eh, we bedoelen Cabin.

Luxe slaapbus

Cabin is een busmaatschappij die opereert tussen beide metropolen aan de Amerikaanse westkust. Ze voorziet niet in een stoeltje zoals de iconische Greyhound, nee, je krijgt een complete slaapcabine. De bus vertrekt dan ook om 11 uur ’s avonds om rond 7 uur ’s ochtends aan te komen. Uitgeslapen kom je aan in LA of San Francisco. Een enkele reis kost je 115 dollar. Voor die prijs is er een host aan boord die je je slaapplaats wijst en voor het slapen gaan een kopje kamillethee brengt. Bij het ontwaken staat er een kopje koffie klaar.

Cabin is nog een start-up en wil vanaf september dagelijks gaan pendelen tussen de twee steden. Inmiddels hebben 20.000 geïnteresseerden zich al gemeld voor een rit.