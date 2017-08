De bekende Formule 1-fotograaf Vladimir Rys exposeert zijn werk tussen 29 augustus en 24 september in 5&33 Gallery in Amsterdam.

Hoewel de natuurlijke habitat van de Tsjechische fotograaf Vladimir Rys (1978) al jaren de wereld van de Formule 1 lijkt te zijn, stapte Rys in 2005 als een volstrekte buitenstaander de wereld in van paddocks, chicanes en brullende motoren. Die afstand tot het Formule 1-circus heeft zijn kenmerkende stijl voor een groot deel bepaald.

“Tijdens mijn eerste race in Melbourne in 2005 wist ik niet wat ik deed. Maar juist de afstand van het onderwerp beloonde me op een bepaalde manier. Ik moest alles met ‘nieuwe ogen’ zien”, aldus Rys.

Kunstzinnig

In twaalf jaar tijd is Rys uitgegroeid tot een van de invloedrijkste Formule 1-fotografen. Zo is hij meermaal uitgeroepen tot ‘formula one photographer of the year’, door zijn vaak kunstzinnige benadering van het onderwerp.

Een selectie van de beelden die Rys schoot in inmiddels meer dan 200 Grands Prix’ is tussen 29 augustus en 24 september te zien tijdens de expositie ‘Gravity’ in 5&33 Gallery in Amsterdam. 5&33 Gallery is gevestigd in art’otel Amsterdam bevindt zich op de hoek van de Prins Hendrikkade en de Martelaarsgracht, tegenover het Centraal Station.