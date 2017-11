En het Gouden Stuurwiel gaat naar… de Volkswagen Groep

Ook dit jaar werd het Gouden Stuurwiel weer uitgereikt. De 52 juryleden uit 18 landen kozen in diverse categorieën hun favorieten. En meestal was dat een model van de Volkswagen Groep.

Dit jaar deden 42 auto’s mee aan de Gouden Stuurwiel-verkiezing. Voorwaarde was dat ze in 2017 nieuw of vernieuwd waren. Door 52 juryleden uit 18 landen werden de auto’s op het Balocco- testcircuit beoordeeld op hun rijgedrag, ontwerp, comfort, ruimteaanbod en prijs/kwaliteitsverhouding. Bovendien werd er – we leven in 2017 – gekeken naar de connectiviteitsmogelijkheden.



Het werd een ongekend Volkswagen Groep-feestje, want in vier van de vijf categorieën werd een model van dat concern tot beste gekroond. Alleen in de compacte klasse werd er geen Gouden Stuurwiel binnengesleept. De Volkswagen Polo legde het af tegen de Opel Ampera-e.

Blije gezichten in Wolfsburg

Bij de compacte SUV’s eindigde de nieuwe SKODA Karoq als eerste. De jury was onder de indruk van zijn rijcomfort en infotainment. Winnaar der grote SUV’s kwam ook van Volkswagen AG. De Audi Q5 hield de Range Rover Velar achter zich en de Alfa Romeo Stelvio. In de midden- en topklasse kreeg de Volkswagen Arteon de hoogste eer toebedeeld. Hij had onder meer concurrentie van de Kia Stinger en de BMW 5 Serie. En in de categorie ‘sportief’ gaf de Porsche Panamera Sport Turismo de Honda NSX en Aston Martin DB11 het nakijken.