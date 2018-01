Goed verkoopjaar voor Mercedes-Benz, Volkswagen en Jaguar Land Rover

Nu het nieuwe jaar is begonnen komt menig automerk met de verkoopcijfers over 2017. Onder meer Mercedes-Benz, Volkswagen en Jaguar Land Rover deden het uitstekend.

Mercedes-Benz verkocht bijna 10 procent meer auto’s wereldwijd over het afgelopen kalenderjaar. In totaal werden ongeveer 2,3 miljoen Mercedessen verkocht. Vooral in China wilde men graag een luxe Duitser hebben, zo blijkt uit een verkoopstijging van meer dan 25 procent. In het eigen land pluste het 3,5 procent. Het best verkopende model was traditiegetrouw de C-Klasse. Liefst 415.000 keer reed dit model de showroom uit.

Volkswagen weer de grootste

Volkwagen mag waarschijnlijk voor het tweede jaar op rij het feestje vieren van grootste automerk ter wereld. Hoewel het de verkoopcijfers over het afgelopen jaar nog niet wereldkundig heeft gemaakt, weet Bild am Sonntag al te melden dat het concern 10,7 miljoen auto’s verkocht. Daarmee blijft het concurrent Toyota voor. De Japanners hebben naar verwachting 10,4 miljoen auto’s aan de man gebracht.

Jaguar F-Pace als groeibriljant

Jaguar Land Rover tekende in 2017 het beste verkoopjaar in de geschiedenis aan. Het verkocht 621.109 auto’s en dat betekent een toename van 7 procent. Land Rover verkocht 442.508 nieuwe auto’s, maar groeide slechts met 2 procent. Jaguar had met 178.601 verkochte auto’s een flink kleiner aandeel in het geheel, maar groeide wel met 20 procent. Haar F-Pace deed het namelijk voortreffelijk. Jaguar Land Rover deed het net als Mercedes-Benz in China erg goed. Daar werden 23 procent meer auto’s verkocht.