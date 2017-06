Of de imposante achtervleugel nu helemaal past bij de elegante Brit, is waarschijnlijk een kwestie van smaak. Dat de Jaguar XE SV Project 8 sensationeel is, staat echter vast. Met 600 pk is het namelijk de extreemste, krachtigste en sportiefste Jaguar ooit gemaakt.

Die flinke taartschep is natuurlijk gewoon nodig. Voor de downforce van 122 kilo bij 200 km/u. Want een auto die een top heeft van 322 km/u en in 3,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u schiet, moet wel een beetje aan de weg plakken. Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) heeft zich sowieso uitgeleefd om de auto licht en aerodynamisch te maken. De bumpers met extra koelopeningen zijn vervaardigd uit koolstofvezel, net als de motorkap. De wielkasten zijn een stuk breder dan bij de reguliere XE om plaats te bieden aan flinke 20-inch wielen met brede banden. Ook is de bodem van de auto volledig vlak, en de achterspoiler kent twee standen.



Circuit

Onder de koolstofvezel motorkap ligt een 5.0 liter Supercharged V8 benzinemotor met een vermogen van liefst 600 pk. De trekkracht is eveneens niet mals: 700 Nm. Een achttraps automaat zorgt er voor dat het surplus aan aandrijfkracht over de vier wielen wordt verdeeld. Dat de Jaguar XE SV Project 8 het circuit als z’n vriend ziet, blijkt ook uit de mogelijkheid de rijhoogte met 15 mm te verlagen. Het keramische remsysteem is dan een vanzelfsprekendheid en de uit de Formule 1 afkomstige silicone-nitride-keramische wiellagers een interessante bijkomstigheid. Om de trekkracht naar de afzonderlijke achterwielen te optimaal te reguleren heeft SVO het Electronic Active Differential gemonteerd. Dit systeem werkt samen met het Intelligent Driveline Dynamics-systeem van de Britten.



Achterbank

In het interieur is het nodige glanzende koolstofvezel verwerkt. Ook present: het nodige alcantara en met suède beklede zitplaatsen en contrasterend stiksel. Wie regelmatig het circuit verkiest boven de openbare weg, opteert voor de Track Pack-versie. Dan is de achterbank verwijderd en krijgen de lichtgewicht koolstofvezel racestoelen voorin vierpuntsgordels aangemeten.

De Jaguar XE SV Project 8 zal in ons land rond de 151.000 euro kosten. Er worden slechts 300 exemplaren gebouwd.