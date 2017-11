Gericht op luxe: de Range Rover SVAutobiography

De vernieuwde Range Rover heet in zijn meest ultieme vorm de SVAutobiography. De speciale uitvoering voorziet in meer luxe en een zee aan beenruimte.

De nieuwe Range Rover SVAutobiography loopt niet van de lopende band, nee, die wordt netjes met de hand afgebouwd door het Special Vehicle Operations-team van Land Rover in Warwickshire. De term ‘SVAutobiography’ gebruikt Land Rover immers alleen voor haar absolute topmodellen. Om diezelfde reden is de nieuwe Range Rover SVAutobiography louter te bestellen met verlengde wielbasis. Doordat de wielen 20 centimeter verder uit elkaar staan, wordt er achterin een beenruimte verkregen van 1,2 meter. De twee individuele zetels achterin beschikken bovendien over een rugleuning die tot 40 graden naar achteren kan om zo een ideale relax- of slaappositie te creëren.



Van alle gemakken voorzien

De achterpassagiers worden verder in de watten gelegd met hun eigen klimaatregeling, twee 10-inch infotainmentschermen en twee uitklaptafeltjes. Er is eveneens een koelkastje aan boord om een paar wijnflessen koud te bewaren.

De SVAutobiography is op de bestellijst aan te vinken in combinatie met een 4,4-liter achtcilinder, 5,0-liter V8 of de nieuwe plug-in hybride. Deze P400e laat een 2,0-liter viercilinder krachtbron samenwerken met een electromotor en is goed voor een systeemvermogen van 404 pk.